Canarias se despide este domingo del calor extremo y de la calima: bajan las temperaturas y regresan los alisios

Canarias pone fin a partir del domingo al episodio de calor extremo y calima que ha marcado los últimos días, con temperaturas que llegaron a superar los 37 ºC en islas como Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir del sábado 20 de septiembre los termómetros comenzarán a descender de forma ligera. La previsión apunta que será entre el domingo y el lunes cuando los termómetros recuperen valores más habituales para esta época del año.

El cambio estará acompañado de un aumento de la nubosidad en las zonas de norte y medianías, así como de la reactivación de los vientos alisios, que soplarán con intensidad en las áreas habituales.

Temperaturas a la baja desde el fin de semana

Sábado: ligero descenso, aún con calor en el sur

El sábado seguirá siendo una jornada calurosa en el sur de las islas, donde aún se podrán superar los 34 ºC. Sin embargo, la tendencia general será de descenso térmico, lo que supondrá un pequeño alivio frente a los valores extremos que se han registrado durante la semana.

Domingo y lunes: normalización de los termómetros

Entre el domingo y el lunes, Canarias recuperará un tiempo más propio del otoño, con máximas que quedarán en torno a los 28 ºC en las zonas costeras y valores más frescos en las medianías. Además, la calima remitirá de forma progresiva, dejando una atmósfera más limpia y con mejor visibilidad.

Regresan los vientos alisios

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ya había advertido en los últimos días de los efectos del calor y el riesgo de incendios forestales en varias islas. Con el descenso de las temperaturas, la vuelta de los alisios será clave para estabilizar la situación y refrescar el ambiente, sobre todo en las islas más montañosas.

Este viento, característico del clima canario, no solo favorece la moderación de las temperaturas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire tras varios días de intensa calima.

Lluvias débiles en el norte de las islas

Según la previsión de la AEMET, el inicio de la próxima semana traerá también la posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, como Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Aunque se espera que sean precipitaciones poco intensas y esporádicas, marcarán el inicio de un tiempo más otoñal en el archipiélago.

Un respiro tras el calor sofocante

El episodio de calor ha dejado jornadas especialmente duras en Canarias, con mínimas que no bajaron de los 24 ºC en muchas zonas y máximas que superaron ampliamente los 37 ºC en algunas islas. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y presencia de calima generó además un riesgo elevado de incendios forestales, lo que obligó a activar alertas en varias islas.

Con la llegada de este cambio de tiempo, Canarias recibe un alivio climático que permitirá dejar atrás el calor extremo y avanzar hacia un escenario más estable y acorde con la estación.