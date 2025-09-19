El calor 'trastoca' las clases de más de 10.000 alumnos en Tenerife

Las altas temperaturas, acompañadas por una intensa sensación de bochorno, vividas hoy en la Isla trastocaron la jornada lectiva de 10.309 alumnos tinerfeños.

A los siete centros de educación secundaria que el jueves a última hora fueron autorizados a pasar su actividad a "no presencial" hubo que añadir, durante la jornada de este viernes 19 de septiembre, a los que solicitaron una "salida temprana". Esto implica abandonar el centro antes de las 12:00 horas del mediodía. El objetivo: evitar las horas centrales y el habitual repunte del calor.

Estreno del protocolo educativo para el calor

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias aplicó esta semana, por primera vez, su nuevo Protocolo de Altas Temperaturas. El texto, aprobado el curso pasado, no había sido puesto en práctica hasta ahora porque no se había registrado un episodio de calor que cumpliera con los requisitos necesarios para poner en marcha medidas de este tipo.

La declaración de alerta, o zona 3, en el área metropolitana tinerfeña por parte de las direcciones de Salud Pública y Emergencias durante ayer jueves, llevó a algunos centros a solicitar estas medidas extraordinarias.

Varios alumnos de Primeria del CEIP El Chapatal a su llegada a clase. / María Pisaca

Clases 'online'

En concreto, los institutos santacruceros que este viernes impartieron su formación de manera telemática fueron el IES Andrés Bello, el IES El Chapatal (el colegio con el mismo nombre sí que impartió clases de forma presencial), el IES Benito Pérez Armas, el IES Las Veredillas, el IES Teobaldo Power, el CIFP César Manrique y la Escuela de Arte Fernándo Estévez. Suman, entre todos, 6.657 alumnos que siguieron con sus materias gracias a las nuevas tecnologías.

Al tiempo, varios centros tinerfeños solicitaron también a lo largo de la mañana la salida anticipada, una medida que también está contemplada dentro del protocolo y que facilitó la salida antes del mediodía de otros 3.652 alumnos.

En este caso, algunos centros de primaria también se sumaron a esta opción. Fueron, exactamente, el IES Alcalde Bernabé, el IES María Rosa Alonso, el CEIP Salamanca, el CEIP Los Verodes, el CEIP Julio Castillo, el CIFP Virgen de Candelaria y el CEIP Juan Bethencourt Afonso.

También en Lanzarote

En la isla de Lanzarote también se incorporaron algunos centros por ser un territorio que también tenía localidades en calificadas como zona 3 y que pidieron la salida temprana para evitarle a sus alumnos los peores momentos del día. Fueron: el CEIP Guenia de Guatiza (21 alumnos), el IES Agustin Espinosa (420 alumnos), el IES César Manrique (559 alumnos) y el CEO Argana (con 100 matriculados).

Según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), mañana sábado los avisos que este viernes se habían elevado a naranja en la provincia oriental volverán a situarse en amarillo. Se empezarán a sentir los primeros descensos en los termómetros canarios desde que este episodio arrancara el pasado martes. Para el domingo, por el momento, no hay establecido ningún tipo de aviso, con lo que se daría por finalizada esta situación climatológica.