Tiempo para el viernes en Canarias: posibles tormentas, más calima y fuerte calor

Las temperaturas seguirán subiendo en Canarias este viernes, cuando se espera alcanzar hasta 37 grados de máxima localmente en distintas áreas de varias islas, en tanto que la calima se mantendrá presente en todo el archipiélago y no se descarta que esté acompañada de posibles chubascos y hasta tormentas ocasionales con aparato en diferentes puntos de la región, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Santa Cruz de Tenerife se prevé una máxima de 36 grados y una mínima de 27, y de 32 y 26 en Las Palmas de Gran Canaria, conforme a su pronóstico, que detalla que las temperaturas más elevadas, de hasta 37 grados, se esperan sobre todo en áreas de Tenerife y las islas orientales, aunque para las demás también se vaticinan subidas locales de hasta 34 grados puntualmente, en un escenario de vientos en general flojos, de norte o de nordeste.

La calima afectará igualmente a las aguas de Canarias, donde se augura que disminuirá la visibilidad, de acuerdo a la Aemet, que avanza que allí habrá vientos variables de fuerza 1 a 3 o 2 a 4, aunque con predominio de componente norte o nordeste, y marejadilla a marejada, con mar de fondo de 1 o 2 metros de norte o suroeste, según las áreas.

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, en especial en la mitad norte. Se alcanzarán o superaran los 37 ºC localmente.Viento en general flojo del noreste, arreciando durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 25 35

FUERTEVENTURA

Intervalos de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, en especial en la mitad norte. Se alcanzarán o superaran los 37 ºC localmente. Viento en general flojo del noreste, arreciando durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 24 32

GRAN CANARIA

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de tormentas ocasionales en el interior por la tarde. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se alcanzarán o superaran los 37 ºC localmente. Viento de componente norte, más intenso en vertientes sureste y noroeste; en cumbres, viento flojo de componente este girando al noreste al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 26 32

TENERIFE

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. No se descartan chubascos ocasionales acompañados de aparato eléctrico en zonas de interior por la tarde. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se alcanzarán o superarán los 34 ºC en amplias zonas, sin descartar que se superen los 37 ºC localmente. Viento de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 27 36

LA GOMERA

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se superarán los 34 ºC en amplias zonas. Viento de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 28 34

LA PALMA

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se alcanzarán o superarán los 34 ºC en amplias zonas. Viento de componente norte flojo en general, arreciando por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 27 33

EL HIERRO

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se alcanzarán o superarán los 34 ºC en amplias zonas. Viento de componente norte girando a noreste al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 25 33