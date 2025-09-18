Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 18 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 18 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 4, 7, 15, 17, 19 y 38. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0293271, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La Guardia Civil denuncia a un hombre por vender alimentos y bebidas en el mirador de Chipeque
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- Hallan muerto a un joven en el fondo de un barranco en Tenerife
- De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza