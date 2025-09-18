Un puente hacia el futuro en la construcción

La construcción es uno de los motores económicos de Canarias y, al mismo tiempo, un sector en constante transformación. Nuevos materiales, tecnologías digitales, criterios de sostenibilidad y un mercado laboral cada vez más exigente marcan el rumbo de una actividad que necesita profesionales cualificados y empresas competitivas. En este contexto, la Fundación Laboral de la Construcción se ha consolidado como un aliado imprescindible para empresas y trabajadores, facilitando recursos que hagan posible un sector más profesional, seguro y con futuro.

Uno de los instrumentos clave en este camino son los Planes Integrales de Orientación Profesional para el Empleo (PIO), que forman parte de las políticas de formación y empleo impulsadas por el Servicio Canario de Empleo (SCE). Estos planes se desarrollan tanto a través de la red de oficinas de empleo del archipiélago como gracias a la implicación de entidades colaboradoras. En el caso de la construcción, la Fundación juega un papel determinante al estar estrechamente vinculada con las necesidades reales del sector y conocer de primera mano la situación de las personas que buscan una oportunidad laboral.

La experiencia de la Fundación como entidad colaboradora del SCE se remonta a 2015, con su participación en el Programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo (OPEA). Desde entonces, su implicación no ha dejado de crecer. En septiembre de 2021 se produjo un paso decisivo con la puesta en marcha de los Planes Integrales de Orientación Profesional, que hoy siguen ampliándose y consolidándose. El proyecto actual, iniciado en julio de 2025 y con horizonte de finalización en diciembre de 2027, cuenta con un equipo especializado compuesto por dos licenciadas en Psicología y un técnico administrativo de apoyo.

Itinerarios personalizados para cada persona

Los planes integrales son fundamentales en la atención personalizada que ofrecen a cada participante. El punto de partida es siempre una valoración inicial individualizada de la situación personal, profesional y formativa de la persona desempleada inscrita en la Oficina de Empleo de Tomé Cano, donde se desarrolla el proyecto. A partir de ese diagnóstico, se diseña un itinerario formativo y laboral a medida, adaptado a sus competencias, motivaciones y expectativas.

El acompañamiento combina entrevistas individuales y talleres grupales, con el objetivo de guiar a cada participante en su proceso de búsqueda activa de empleo, ya sea por cuenta ajena o en la vía del autoempleo. Durante todo el proceso, se ofrece asesoramiento sobre técnicas de búsqueda, mejora de competencias, acceso a formación complementaria y conocimiento actualizado del mercado de trabajo. El enfoque es flexible y participativo: se trata de dotar de herramientas, pero también de empoderar a la persona.

Uno de los grandes valores de estos planes es su capacidad de adaptación a los cambios del mercado y a las necesidades del alumnado. Para ello, cuentan con un sistema de evaluación continua que permite introducir ajustes, ampliar acciones que funcionen con éxito o incorporar nuevas medidas cuando la realidad lo exige. En un sector como el de la construcción, sujeto a la evolución tecnológica y a los retos de la sostenibilidad, esta flexibilidad se convierte en un factor decisivo para garantizar resultados.

Los Planes Integrales de Orientación Profesional han demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la empleabilidad. La atención cercana y personalizada permite detectar debilidades formativas y transformarlas en fortalezas, dotando a las personas desempleadas de los recursos necesarios para competir en un mercado laboral cada vez más especializado.

La Fundación Laboral de la Construcción insiste en que la orientación laboral no es un fin en sí mismo, sino un medio para conectar talento con oportunidades. El sector de la construcción demanda profesionales en diferentes ámbitos: desde la albañilería y la fontanería hasta la gestión de proyectos, el diseño digital, la eficiencia energética o la seguridad laboral. Atraer y formar a nuevas generaciones de trabajadores es vital no solo para el futuro de las empresas, sino también para el conjunto de la sociedad canaria.