Un icono cultural y educativo en la Librería La Cuesta de La Laguna

En el corazón del barrio de La Cuesta, en San Cristóbal de La Laguna, late desde hace más de cuatro décadas un espacio que se ha convertido en mucho más que una librería o una papelería. La Librería La Cuesta es un punto de encuentro entre generaciones, un lugar donde los libros, el conocimiento y la atención cercana se dan la mano para seguir acompañando a estudiantes, familias, docentes y lectores de todas las edades.

Con un catálogo muy amplio, este establecimiento ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder la esencia de la librería de barrio: un trato personal, cercano y comprometido con cada cliente. “Aquí lo que marca la diferencia es el entusiasmo, la dedicación y la profesionalidad del equipo humano que forma parte de la librería”, subraya Esteban Hernández, propietario de la Librería La Cuesta. En estas fechas, el equipo se prepara a conciencia para garantizar la llegada puntual de los libros de texto y del material escolar, incluso reforzando la plantilla con nuevas contrataciones para dar respuesta a la alta demanda.

Fachada de la Librería / ED

La especialización en libros de texto y material escolar es uno de los pilares de Librería La Cuesta. Desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos, el catálogo abarca todas las materias, trabajando con las principales editoriales y marcas educativas como Santillana, Anaya, Edelvives, Oxford y Cambridge. Matemáticas, Lengua, Ciencias, Idiomas o Religión forman parte de una oferta cuidada que pone el aprendizaje al alcance de todos. No obstante, la librería va más allá de lo escolar: ofrece también literatura universal, cuentos infantiles, clásicos, novelas, best sellers y libros de aventuras para todo tipo de lectores.

“Vienen personas incluso de otros municipios porque saben que aquí encontrarán ese libro que no aparece en otros lugares”, explica Hernández, poniendo en valor la reputación que la librería se ha ganado a lo largo de los años como referente en la isla. Esa confianza se cimenta tanto en la amplitud de su catálogo como en la seguridad de que, si un título no está disponible en el momento, el equipo se encarga de conseguirlo con rapidez.

El compromiso de Librería La Cuesta no se limita a los libros. Su sección de material pedagógico y de oficina garantiza productos de calidad que acompañan tanto el aprendizaje de los más pequeños como la eficiencia en el trabajo de adultos y profesionales.

Librería La Cuesta es un símbolo de perseverancia, cultura y comunidad en La Laguna.