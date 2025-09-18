Sánchez resucita el debate de las horas lectivas: España imparte en ESO 144 horas anuales más que la OCDE

El informe ‘Panorama de la educación 2025’, elaborado por la OCDE y publicado el pasado 9 de septiembre, confirma que, en España, el número total de horas obligatorias de clase en educación primaria es muy similar a la media de los países del organismo internacional. Sin embargo, en ESO, España supera en 144 horas la media de la OCDE. Si la comparación se realiza con los países de la UE, España tiene más tiempo lectivo en ambas etapas.

En educación primaria, el 23% del tiempo lectivo se dedica a lengua y literatura y el 18% a matemáticas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles un anteproyecto de ley para blindar en colegios e institutos las horas lectivas semanales, que, como máximo, podrán ser de 23 en primaria y 18 en ESO y bachillerato. Ese tiempo se refiere exclusivamente al de la docencia en el aula dado que el horario real de maestros y profesores es más amplio (37,5 horas) e incluye más actividades.

A pesar de que, en plena época de recortes (2012), las horas máximas lectivas se establecieron en 25 en primaria y 20 en secundaria, el anuncio de Sánchez no es, en realidad, ninguna novedad dado que los topes que prometió están reconocidos en la normativa, aunque como una recomendación. Cataluña no es la única autonomía que los cumple, también Euskadi, Aragón, Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja. Otras, como Madrid, los incumplen.

El pasado mes de abril, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso anunció un acuerdo para que, desde septiembre de 2025, la jornada semanal de todos los profesores de secundaria y FP pasara de 20 a 19 horas lectivas, que se convertirán en 18 en el curso 2027/2028 pero solo para los docentes que ostenten la condición de tutores. No será hasta 2028/2029 cuando llegue a todos los profesores de estas etapas. Por su parte, los maestros de infantil y primaria tienen desde este curso 2025-26 una hora más de libre disposición para la preparación de sus clases.

Galicia también se saltaba la recomendación de rebajar los topes. Pero hace dos años, la Xunta llegó a un acuerdo con los sindicatos para establecer los nuevos horarios, que el curso pasado se aplicaron en primaria y, poco a poco, se empezarán a regular en secundaria en este curso 2025/2026.

Cataluña

En Cataluña, y tal como consta en los documentos para la organización y gestión de los centros publicados este julio, los maestros de primaria y de centros de educación especial deben cumplir 23 horas semanales de docencia de lunes a viernes, además de siete horas semanales en el centro dedicadas a actividades complementarias de horario fijo. A esto se suman siete horas y media para otras actividades relacionadas con la docencia, como la preparación de clases y programaciones, correcciones, formación permanente y reuniones pedagógicas.

En el caso del profesorado destinado a institutos, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas, deben realizar 24 horas de permanencia en el centro en horario fijo, de las cuales 18 horas de lunes a viernes deben ser lectivas y seis de actividades complementarias no sujetas a horario fijo. Como en el caso de primaria, también cuentan con siete horas y media para la preparación y organización de actividades

Internacional

El último informe educativo de la OCDE constata que secundaria requiere, en general, más horas de instrucción anuales que primaria. Esto sucede en todos los países analizados, salvo en Brasil (donde el número de horas es exactamente el mismo en ambas etapas), Portugal e Irlanda (donde en educación primaria están programadas 438 horas anuales más). De media en los países de la OCDE, el tiempo de instrucción en educación primaria es de 804 horas. Es decir, 105 horas menos que en ESO (909).

La situación para los países de la UE es similar: el número total de horas de instrucción en educación primaria es de 730, mientras que en la primera etapa de educación secundaria es de 851 (una diferencia de 121 horas).

El número de horas lectivas anuales que se dedican a educación primaria en España (789) es superior al de la media de la UE en 58 horas e inferior en 15 horas a la media de la OCDE. Sin embargo, para la primera etapa de educación secundaria se superan los valores internacionales, ya que el alumnado español recibe 1053 horas anuales. Esta cifra supone 201 horas más que la media de la UE y 144 horas más que la media de la OCDE.

Chile y Colombia

Entre los países analizados con mayor número de horas al año en educación primaria se encuentran Chile (1023), Colombia (1000), Estados Unidos (974) y Países Bajos (940). En el extremo opuesto están países como Finlandia (660), Suecia (709) y Grecia (718). En ESO, Irlanda presenta el número de horas lectivas más reducido (465), seguido de Grecia (791), Brasil (800) y Finlandia (817). Mientras tanto, cinco países alcanzan o superan las 1000 horas en este nivel: Colombia (1200), México (1108), Chile (1056), España (1053) y Estados Unidos (1023).

Lengua y matemáticas

De media, en los países de la OCDE, el 41% del tiempo de instrucción obligatorio en educación primaria se destina a las materias troncales de lengua y matemáticas: un 25% a lengua y literatura y un 16% a matemáticas. En España, la distribución es ligeramente diferente: el 23% del tiempo se dedica a lengua y literatura y el 18% a matemáticas.

España, en ESO, dedica a lengua y literatura un porcentaje de tiempo (15%) similar a las medias de la OCDE (14%) y de la UE25 (15%), y destina el mismo porcentaje que estas medias a matemáticas (13%).