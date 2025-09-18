Grefg experimenta una de las joyas de Canarias: de Cristóbal Colón a las playas de arena negra pasando por el silbo gomero

Recorrer Canarias en poco más de veinte días es un reto al que se ha enfrentado el creador de contenidos David Cánovas, más conocido como TheGrefg, junto a su novia Sofía García, influencer deportiva. Tras pasar por Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, el siguiente vídeo ha sido en una de las islas más pequeñas del Archipiélago.

En su ruta por Canarias, Grefg llegó a La Gomera, una isla que combinó paisajes de ensueño, cultura ancestral... o cómo corre la información en una isla pequeña. Desde el primer momento, el creador se lanzó a descubrir los secretos de la isla, con un enfoque que mezcló aventura, curiosidad y un toque de humor. La sorpresa para él fue lo rápido que sus seguidores gomeros se enteraron de su presencia en la Isla Colombina, con gente esperando por fuera del hotel en algunos enclaves de visita obligatoria para el youtuber.

Uno de los momentos más destacados fue su acercamiento al silbo gomero, el legendario lenguaje silbado usado para comunicarse a través de los valles y montañas de La Gomera. Tras varios intentos de descubrir a alguien que se lo explicara y algo de frustración, Grefg finalmente logró escuchar algunas notas gracias a un vecino local e incluso comprobó que se entendían unos con otros desde lejos. “Es como un código secreto… ¡y yo intentando descifrarlo con los dedos en la boca!”, bromeó, fascinado por esta tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Eugenio mostró a toda España los entresijos del Silbo Gomero, patrimonio de la UNESCO / RTVE

Pero la isla no solo ofrece silbos. David estuvo en distintas zonas de La Gomera. Pese a no poder acudir al mirador de Abrante debido a la jornada de calima que vivieron en la Isla Colombina, el murciano acudió recomendado por una local a la piscina natural de Hermigua, junto al famoso Pescante. Una experiencia donde alucinó con el conocimiento sobre las entradas y salidas del mar en esa parte de la costa junto a otros bañistas.

Pese a que en este tipo de viajes se quedan muchas cosas pendientes por conocer, la pareja tuvo tiempo para cruzar toda la Isla. Desde San Sebastián a Valle Gran Rey, concretamente a la escondida playa del Inglés. Tras montar en una bicicleta prestada por los exteriores de la playa de arena negra, David y Sofía disfrutaron de aguas cristalinas y acantilados escarpados, siempre con cuidado por las corrientes. Entre risas, saltos y fotos, quedó maravillado por los contrastes naturales de La Gomera: verdes montañas, acantilados impresionantes y playas escondidas que parecen sacadas de un videojuego.

La historia también tuvo su espacio en su visita. TheGrefg recordó que Cristóbal Colón se detuvo en La Gomera en 1492, antes de emprender su viaje hacia América con la Niña, la Pinta y la Santa María. “Es increíble estar en el lugar donde Colón se preparó para cruzar el Atlántico… y pensar que todo empezó aquí, en esta pequeña isla”, comentó, emocionado por conectar la historia con la experiencia real de la Isla.

Sin embargo, la fama nunca le dio respiro. En casi todos los rincones que visitó, grupos de fans lo reconocieron, lo fotografiaron e incluso lo esperaron frente a la playa y los puntos turísticos. “Es maravilloso recibir cariño, pero también hace imposible disfrutar de la isla con calma”, admitió entre risas y gestos de resignación.

A pesar de la presión y la constante vigilancia de sus seguidores, TheGrefg aseguró que volvería a La Gomera sin dudarlo. La isla lo sorprendió por su paisaje, su cultura y su historia, y prometió que la próxima visita combinará aventuras, aprendizaje del silbo y… ¡menos interrupciones de los fans!