El Gran Telescopio Canarias revela que el asteroide 1998 KY26 es más pequeño de lo previsto

El asteroide 1998 KY26, próximo objetivo de la misión espacial japonesa Hayabusa2, ha resultado ser mucho más pequeño de lo que se creía. Según las observaciones publicadas en la revista Nature Communications, realizadas con instrumentos como el Gran Telescopio Canarias (GTC) y el Very Large Telescope (VLT) de Chile, el objeto celeste mide 11 metros de diámetro y completa una rotación cada cinco minutos, frente a los 30 metros y 10 minutos de rotación que se habían calculado en estimaciones anteriores.

Este hallazgo supone un cambio importante en la preparación de la misión de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), que en 2031 intentará visitar por primera vez un asteroide tan pequeño.

Canarias, en el centro de la investigación

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha tenido un papel clave en este descubrimiento gracias a las capacidades del GTC, situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. Su alta precisión ha permitido obtener curvas de luz muy detalladas de un objeto tan débil y distante.

Según explicó Antonio Cabrera Lavers, jefe de operaciones científicas del GTC, la investigación demuestra que Canarias cuenta con uno de los pocos telescopios del mundo capaces de estudiar con tanta precisión cuerpos celestes de reducido tamaño.

Un reto para la misión japonesa

El reducido tamaño del 1998 KY26 plantea un desafío sin precedentes para los ingenieros y científicos de la JAXA. Aterrizar en un cuerpo de apenas 11 metros de diámetro será una maniobra extremadamente complicada, ya que la nave espacial tendrá que enfrentarse a la rápida rotación del objeto.

El coautor del estudio, Olivier Hainaut, astrónomo del Observatorio Europeo Austral (ESO), señaló que este escenario convierte la misión en un reto aún mayor, pero también en una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre los asteroides de pequeño tamaño.

La misión Hayabusa2 ya exploró con éxito en 2018 el asteroide 162173 Ryugu, de 900 metros de diámetro, del que recogió muestras que regresaron a la Tierra en 2020. Con el combustible restante, la nave fue redirigida hacia un nuevo objetivo: el diminuto 1998 KY26.

Asteroides pequeños, una amenaza real

El estudio de objetos como el 1998 KY26 no tiene solo un interés científico, sino también práctico para la seguridad planetaria. Los asteroides de pequeño tamaño pueden ser difíciles de detectar y, sin embargo, representar una amenaza significativa en caso de impacto.

Un ejemplo reciente es el meteorito que explotó sobre Chelyabinsk (Rusia) en 2013, con un tamaño apenas mayor que el KY26, causando importantes daños materiales y cientos de heridos por la onda expansiva.

Gracias a observaciones como las realizadas desde Canarias, la comunidad científica puede mejorar las estrategias de detección temprana y posibles planes de defensa planetaria.

Exploración espacial

El director del estudio, Toni Santana-Ros, investigador de la Universidad de Alicante, subraya que “nunca se ha visto un asteroide de apenas 10 metros in situ, por lo que no sabemos realmente qué esperar”.

Los resultados obtenidos desde el GTC no solo servirán para preparar la llegada de la Hayabusa2 en 2031, sino que también abrirán nuevas posibilidades en el campo de la minería espacial y en la caracterización de otros objetos cercanos a la Tierra.

Santana-Ros destacó que los métodos utilizados para analizar este asteroide podrían aplicarse en el futuro a otros cuerpos pequeños y potencialmente peligrosos, reforzando la capacidad de la humanidad para anticiparse a riesgos cósmicos.