FunBox, un parque hinchable como escuela de vida

En un mundo dominado por las pantallas y la inactividad, emerge una alternativa que combina la emoción del juego con un profundo valor educativo: los parques hinchables. Lejos de ser solo un pasatiempo, estos espacios se han convertido en plataformas de aprendizaje no convencionales, donde cada salto, cada resbalón y cada carrera son una lección de vida. Un claro ejemplo de esta filosofía llega a Tenerife Norte de la mano de Productores de Sonrisas, con la apertura de FunBox, el parque hinchable más grande del mundo.

Ubicado en el Parque Mederos y disponible desde el 18 de septiembre hasta el 12 de octubre, FunBox ofrece una experiencia inmersiva que va más allá de la diversión superficial. En sus 4.000 metros cuadrados, los visitantes encontrarán un espacio diseñado para el juego y el crecimiento personal. El parque cuenta con zonas de salto conectadas con 10 áreas de juego diferentes, que incluyen emocionantes atracciones como el Desafío Montañoso, la Battle Beam, la Carrera de Obstáculos, el Gumball Gallop y el Ninja Wall, sin olvidarnos del increíble tobogán de 7 metros de altura. Estos retos no solo buscan entretener, sino también fomentar la resolución de problemas y la toma de decisiones rápidas.

La concepción tradicional del juego como un simple divertimento ha quedado obsoleta. Hoy, la ciencia y la pedagogía reconocen su poder como herramienta fundamental en el desarrollo infantil. En FunBox, la seguridad es una prioridad, con estructuras acolchadas y personal cualificado en cada zona, lo que permite a los niños y sus familias centrarse en lo verdaderamente importante: la experiencia.

Los beneficios de esta forma de juego son múltiples y abarcan desde el desarrollo físico hasta el cognitivo. En el plano motor, las actividades de saltar, trepar, correr y deslizarse mejoran el equilibrio, la fuerza y la coordinación. Cada movimiento es un ejercicio que afina la percepción del cuerpo en el espacio, algo crucial en la infancia. A nivel creativo, los distintos recorridos y las zonas temáticas actúan como lienzos en blanco para la imaginación. Los niños no solo saltan; crean historias, asumen roles y construyen mundos simbólicos, habilidades que estimulan la creatividad y la capacidad de resolución de problemas.

Pero el impacto más significativo de los parques hinchables es su contribución a la inteligencia emocional y las habilidades sociales. En un entorno compartido, los niños aprenden a compartir el espacio, a ser pacientes y a relacionarse con respeto. Enfrentarse a pequeños desafíos en los hinchables, como superar un obstáculo o alcanzar una meta, fomenta la confianza en sí mismos y la capacidad de superar retos. Estas no son lecciones impartidas en un aula, sino experiencias que se viven desde el cuerpo, integrando el aprendizaje de forma natural y divertida.

Lo que hace a los parques hinchables un plan ideal es su capacidad para unir a la familia. A diferencia de otras actividades, estos espacios están diseñados para ser disfrutados por personas de todas las edades. Padres, madres y cuidadores pueden participar activamente o simplemente disfrutar viendo cómo sus hijos se divierten en un ambiente controlado. Esta experiencia compartida no solo fomenta la actividad física en familia, sino que también crea un espacio de desconexión de las pantallas, promoviendo una conexión real y presente. FunBox, con zonas diferenciadas para los más pequeños y los adultos, demuestra que el juego no tiene edad y que los lazos familiares se fortalecen con cada risa y cada aventura compartida.

Una visita a un parque hinchable es mucho más que una simple salida de fin de semana. Es una experiencia educativa integral donde el cuerpo y la mente trabajan en armonía. Los niños aprenden a ser resilientes, a confiar en sus capacidades y a navegar las complejidades de la interacción social. Todo esto se logra sin la presión de un examen o la rigidez de una clase. Solo hay juego, risas y la libertad de ser uno mismo. La seguridad es la base sobre la que se construye esta libertad, con materiales antideslizantes, estructuras acolchadas y una normativa clara que asegura una experiencia sin riesgos.

En definitiva, los parques hinchables como FunBox, el parque más grande del mundo, son un testimonio de cómo la diversión, los valores y el aprendizaje pueden coexistir. Proporcionan un entorno donde la cooperación, el respeto y la confianza no son conceptos teóricos, sino habilidades que se practican y se dominan con cada salto. Es un recordatorio poderoso de que el juego es, y siempre ha sido, una de las formas más puras y efectivas de aprender.