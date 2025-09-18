La excelencia en la formación de idiomas en Santa Cruz de Tenerife
Aprender idiomas ya no es una tarea monótona en The Academy, la academia de idiomas del Hispano Inglés
En la academia de idiomas The Academy del Colegio Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife, con sede también en La Orotava, están comprometidos en hacerlo accesible, dinámico y eficaz. Con más de cinco décadas de trayectoria del Colegio Hispano Inglés en la enseñanza de idiomas y respaldados por un equipo de profesionales nativos y bilingües especializados en metodologías activas e innovadoras, ofrecen una experiencia de aprendizaje adaptada a cada etapa y necesidad.
Desde niños, a partir de los dos años de edad, hasta jóvenes y adultos, su propuesta educativa abarca una amplia gama de edades. Imparten clases presenciales, online y en formato híbrido en varios idiomas como inglés, francés, alemán, chino, portugués, ruso y español para extranjeros. Su enfoque se basa en una metodología única y efectiva que favorece el aprendizaje natural, interactivo y motivador. En particular, para los más pequeños implementan una metodología multisensorial y lúdica, que despierta la curiosidad, fomentando el desarrollo lingüístico desde sus primeros años.
Además, en The Academy dan un paso más allá del aula convencional: colaboran con empresas del sector hotelero, despachos de abogados, guarderías y otros ámbitos, ofreciendo formación lingüística personalizada y adaptada al contexto profesional. Como cada entorno requiere enfoques diferentes, diseñan programas a medida, ya sea en inglés, alemán, portugués o español para extranjeros. Para ello combinan metodologías comunicativas en el aula con su servicio de coaching de idiomas, que permite a los profesionales aprender mientras desarrollan sus funciones laborales.
Son centro preparador oficial de los exámenes de Cambridge, con una alta tasa de aprobados desde el nivel A1 hasta el nivel C2. Además, ofrecen preparación para pruebas de gran prestigio internacional como Trinity, TOEFL, TOEIC, Aptis, EOI, Linguaskill, Oxford, EBAU, entre otras. Los alumnos se benefician de materiales actualizados y enfoques especializados, lo que refuerza sus altos índices de éxito en certificaciones oficiales.
Con fluidez, innovación y adaptabilidad, The Academy sigue consolidándose como un referente para quienes buscan aprender idiomas en un entorno motivador, flexible y orientado tanto al éxito académico como profesional.
