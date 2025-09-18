EOI Güímar: apuesta por la movilidad y la innovación

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Güímar afronta un nuevo curso con alrededor de 600 alumnos y con la ilusión de seguir siendo un referente educativo y cultural en el sureste de Tenerife. Su papel en la formación de idiomas va mucho más allá de la enseñanza reglada: representa un puente hacia la movilidad internacional, la inserción laboral y la cohesión social en una comarca cada vez más abierta al mundo.

La oferta académica del centro es amplia y diversa, y se adapta a las necesidades de la población. En la sede principal de Güímar se imparten alemán, francés e inglés, mientras que, en el aulario de Candelaria, situado en el IES Santa Ana, se concentran los grupos de inglés. El alemán, que no se enseña en ningún otro centro público de la comarca, se ofrece en los niveles Básico A2 e Intermedio B1.1, una apuesta estratégica en un contexto turístico donde la presencia de visitantes germanos crece año tras año.

En el caso del francés, los estudiantes pueden cursar desde el nivel básico hasta el intermedio B1, lo que les permite desenvolverse con soltura en situaciones cotidianas y viajar con mayor confianza. El director del centro, José Antonio Díaz, explica que “las clases, además, generan un ambiente especial, con jóvenes y personas jubiladas compartiendo aula y demostrando que aprender un idioma no tiene edad”.

Imagen de Aula de EOI GUIMAR. / ED

El inglés es, sin duda, la gran columna vertebral de la escuela. Su oferta es la más amplia y se imparte tanto en horario de mañana como de tarde, abarcando desde los niveles iniciales hasta el avanzado C1. Para quienes necesitan flexibilidad, existen grupos semipresenciales que solo requieren acudir una vez a la semana. En el aulario de Candelaria, la enseñanza se desarrolla en modalidad presencial dos veces por semana y abarca desde el nivel A2 hasta el intermedio B2.1. La gran acogida de este aulario lo ha convertido, en pocos años, en uno de los más grandes de toda Canarias, una muestra clara de la confianza que la comunidad deposita en la EOI Güímar.

La oferta no se limita a los programas reglados. El centro ha diseñado cursos de especialización orientados a distintos perfiles. Para quienes carecen de conocimientos previos existe un curso de iniciación, con un enfoque práctico que busca eliminar miedos y favorecer el uso del idioma en la vida diaria y en el trabajo. También se imparten talleres centrados en la expresión oral en niveles B1 y B2, que ponen el acento en superar la inseguridad a la hora de hablar. Para los estudiantes más avanzados está disponible el curso de Competencia Comunicativa C1, donde se perfecciona tanto el uso oral como escrito de la lengua. Y, finalmente, ofrece un programa específico de preparación para las pruebas de certificación del nivel B1.

Uno de los proyectos que más prestigio ha dado a la EOI Güímar es el Erasmus+. El centro fue el primero de la provincia en obtener la acreditación y desde entonces no ha dejado de crecer en movilidad internacional. El profesorado ha podido visitar países como Irlanda, Polonia, Finlandia, Croacia o Chipre, asistiendo a cursos de formación y estableciendo lazos de colaboración con otros centros europeos. Solo el curso pasado, más de 30 estudiantes participaron en movilidades, y este año ya se han confirmado viajes a Irlanda y Polonia, con nuevas convocatorias en camino que incluyen destinos como Malta, Bélgica y Estonia.

Más allá del aula, la EOI Güímar apuesta por actividades que refuercen la motivación y la creatividad. La revista Eco del Valle recoge las iniciativas del curso, mientras que la radio del centro produce podcasts en varios idiomas. Las excursiones guiadas en alemán, francés o inglés, permiten aplicar los conocimientos en un contexto real. También se han producido cortometrajes de gran calidad, como The Time Traveler, premiado recientemente. En diciembre, las jornadas culturales, organizadas por y para el alumnado, se han convertido en un referente en la comarca.

La convivencia, unida a la cercanía del profesorado y a la apuesta por la innovación, convierte a la EOI Güímar en mucho más que un centro educativo: es un espacio de encuentro, desarrollo personal y crecimiento colectivo.

La matrícula, abierta todavía durante este mes de septiembre, se puede formalizar a través de la página web www.eoiguimar.com.