CIFP César Manrique referente de la FP que pone el acento en las personas

El CIFP César Manrique, situado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, es sin duda un referente de la formación profesional pública, no solo en Canarias, sino en el resto del territorio nacional, pues no en vano ha sido distinguido como Centro Estatal de Excelencia, en base a sus múltiples propuestas educativas, a sus proyectos de innovación y a sus sólidos vínculos con el ámbito empresarial.

Sin embargo, si por algo destaca el César, como coloquialmente se le conoce, es por su atención no solo a las competencias profesionales, sino también a las personales y sociales, disponiendo de un abanico de recursos a disposición de su amplia comunidad educativa.

Con más de 165 docentes, buena parte de ellos estables en el claustro, y más de 2.400 alumnos y alumnas de todas las edades, el centro se ha consolidado como uno de los mayores centros educativos públicos de Canarias. Su vida académica se desarrolla en turnos de mañana, tarde y noche, con modalidades presenciales y no presenciales que permiten a cada estudiante adaptar su formación a sus circunstancias.

Entrada de CIFP César Manrique / ED

La oferta educativa del CIFP César Manrique está diseñada para dar respuesta a las demandas reales del mercado laboral y se estructura en torno a cinco grandes áreas profesionales. En Administración y Gestión, el alumnado adquiere competencias transversales aplicables a distintos sectores. En Comercio y Marketing, la formación se apoya en recursos innovadores como la Tienda Pedagógica, un entorno de aprendizaje real donde se desarrollan habilidades en escaparatismo y gestión comercial. En Electricidad y Electrónica, se ha incorporado el ciclo superior de Electromedicina Clínica, altamente demandado, además de un curso de especialización en Instalación.

El alumnado participa también en proyectos punteros como el Simulador Virtual Tecnológico Profesional para Hotel, que recrea operaciones reales de instalación y mantenimiento en entornos turísticos mediante tecnología 3D y realidad virtual. En Imagen y Sonido, el centro forma a técnicos en producción audiovisual, sonido, iluminación, animación 3D y videojuegos, con colaboraciones estrechas con festivales, eventos y proyectos internacionales. Y en Informática y Telecomunicaciones, la apuesta por la innovación es evidente con programas como el curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, que prepara a los futuros profesionales en campos de enorme proyección.

El nuevo curso académico, que comenzó el 15 de septiembre, llega marcado por un reto decisivo: la plena implantación de la nueva legislación de Formación Profesional. La FP Dual se afianza como modelo de futuro, ya que permite a los estudiantes pasar más tiempo en empresas, estableciendo vínculos directos entre la enseñanza y el mundo laboral. Las experiencias de quienes ya han participado en este sistema confirman su valor, al propiciar una inmersión real en el entorno productivo y dotar a los jóvenes de competencias mucho más alineadas con las necesidades de las empresas.

El carácter internacional del centro también es un rasgo distintivo. A través del programa Erasmus+, promueve movilidades europeas para alumnado y profesorado de grado medio y superior. Acreditado en las acciones KA121 y KA131, ha pasado de 55 movilidades en 2021 a una previsión de 80 para el curso 2025–2026. Además, participa en proyectos europeos de cooperación, como Unplugging for a brighter future, centrado en el bienestar digital juvenil, y GreenScouts, orientado a la sostenibilidad en entornos de FP. El bilingüismo también forma parte de la estrategia educativa, permitiendo al alumnado cursar determinados módulos en inglés y mejorando así su proyección internacional.

Los indicadores de empleabilidad del alumnado egresado son notablemente positivos, con variaciones según cada sector, pero siempre con una tendencia favorable gracias a la estrecha colaboración con empresas. Incluso después de finalizar sus estudios, los titulados continúan vinculados al centro a través de recursos como la Bolsa de Empleo.

El CIFP César Manrique es un verdadero ecosistema educativo en el que confluyen innovación, internacionalización, empleabilidad y atención a la persona. Un centro que no solo prepara a técnicos y especialistas, sino que también impulsa ciudadanos más competentes y preparados para afrontar los retos de los nuevos tiempos.