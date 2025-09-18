El CEPA San Cristóbal transforma vidas a través del aprendizaje

El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) San Cristóbal, ubicado en el municipio tinerfeño de La Laguna, ha tejido durante los últimos años un modelo educativo basado en la dignidad, la inclusión y la esperanza. Bajo el liderazgo de un equipo directivo comprometido con el cambio social, el centro ha logrado convertirse en un espacio donde el aprendizaje no entiende de edades, donde cada logro académico es también una victoria personal y profesional.

Desde que arrancó su proyecto de dirección en el curso 2023-2024, el equipo al frente del CEPA San Cristóbal, con su director Jorge Melián, ha centrado sus esfuerzos en mejorar la vida del alumnado a través de una formación integral y una orientación cercana. “Uno de los grandes retos del centro ha sido adaptarse a una comunidad educativa tan diversa como motivada. Jóvenes que abandonaron prematuramente sus estudios, personas inmigrantes en proceso de integración, adultos que no pudieron aprender a leer y escribir en su juventud, o quienes necesitan reciclarse profesionalmente. Todos ellos encuentran en CEPA San Cristóbal un lugar donde no se les juzga por lo que les falta”, explica su director.

Para dar respuesta a esta realidad cambiante, el centro cuenta con aulas externas en varios barrios de La Laguna, atendiendo a comunidades con características específicas. Mientras que los turnos de mañana acogen mayoritariamente a estudiantes jóvenes, los de tarde están conformados por adultos entre 30 y 60 años que ahora, por fin, tienen la posibilidad de formarse.

Una oferta desde lo básico hasta la formación profesional

La educación secundaria para adultos y el ciclo formativo de grado medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería constituyen las piedras angulares de la oferta académica del CEPA San Cristóbal. Ambas enseñanzas tienen una alta demanda que se traduce directamente en oportunidades laborales. Obtener el título de Graduado en Secundaria sigue siendo la puerta de entrada a casi cualquier empleo o formación superior. Y en el caso del ciclo de enfermería, la empleabilidad es tan alta que, cada año, el número de solicitudes supera con creces las plazas disponibles.

El centro también ofrece educación inicial, cursos de preparación para la obtención de la nacionalidad española, y uno de los recursos más demandados: la enseñanza oficial de inglés a distancia a través del programa «That’s English!», con niveles desde A2 hasta C1. Este modelo permite que personas con dificultades de horario puedan avanzar en su competencia comunicativa sin necesidad de asistir varios días por semana. Además, todos los estudiantes cuentan con aulas virtuales, materiales online y una sala de estudio equipada

Uno de los retos más visibles del CEPA San Cristóbal ha sido responder a la demanda creciente de alfabetización digital, especialmente entre los adultos que han estado alejados del entorno tecnológico. A pesar de que el curso más solicitado en la última encuesta realizada fue precisamente el de competencias informáticas básicas, no fue aprobado por la administración educativa. En su lugar, se autorizó la continuidad del curso preparatorio para la nacionalidad y un apoyo idiomático específico para alumnado extranjero, cuya evaluación ha mostrado resultados muy positivos.

En el centro también se atiende a un perfil especialmente sensible: el de los neolectores, personas adultas que necesitan aprender lectoescritura para desenvolverse con autonomía en la sociedad del siglo XXI. Se trata de empoderar, de devolver la autoestima a quienes fueron relegados por circunstancias sociales o económicas. Por eso, en CEPA San Cristóbal, el componente emocional del aprendizaje es tan importante como el académico.

Los docentes del CEPA San Cristóbal ocupan lo que se denomina “puestos singulares”, lo que implica una preparación específica en competencias digitales, el dominio de herramientas de enseñanza virtual y, sobre todo, una gran capacidad de adaptación y empatía. El uso de plataformas como EVAGD o Campus forma parte del día a día, al igual que la planificación de grupos semipresenciales para facilitar la conciliación con otras obligaciones.

Este enfoque innovador, unido a una visión profundamente humana de la educación, permite que muchos alumnos que comenzaron en el centro con niveles básicos terminen accediendo al ciclo formativo de grado medio, o certificándose en niveles avanzados de inglés.

En una sociedad que a menudo subestima la educación de adultos, el CEPA San Cristóbal se levanta como un baluarte del derecho a la formación permanente, reconocido por organismos internacionales como un eje esencial de la equidad y la justicia social.