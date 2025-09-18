Canarias lidera la tasa de infracciones penales entre menores de 14 a 17 años en España

Canarias se situó en 2024 como la comunidad autónoma con mayor tasa de infracciones penales cometidas por menores de 14 a 17 años, con 19 condenas por cada 1.000 habitantes de esa franja de edad. Únicamente Ceuta y Melilla superaron esta cifra, con 62,6 y 61,4, respectivamente, según la Estadística de Condenados publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el extremo opuesto, las comunidades con menor incidencia fueron la Comunidad de Madrid (6,6), la Región de Murcia (7) y Cantabria (8).

Aumento de delitos sexuales cometidos por menores

Uno de los apartados que más preocupa en este informe es el incremento de los delitos contra la libertad sexual cometidos por adolescentes. En 2024, un total de 550 menores fueron condenados por delitos sexuales, lo que supone un incremento del 29,7% respecto al año anterior.

En total, se contabilizaron 825 delitos sexuales cometidos por menores, un 65% más que en 2023. Entre ellos destacan:

383 casos de abuso y agresión sexual a menores de 16 años .

. 72 abusos sexuales .

. 119 agresiones sexuales, de las cuales 9 fueron consideradas violación.

Además, los delitos relacionados con la prostitución y la corrupción de menores aumentaron de forma significativa, alcanzando los 229 casos, lo que supone un repunte del 615,6%.

Perfil de los menores condenados

El informe del INE refleja que la gran mayoría de los condenados fueron varones (95,6%), mientras que las mujeres representaron el 4,4% de los casos.

Por edades, los jóvenes de 17 años registraron la mayor tasa de condenas (7,1). En cuanto a la nacionalidad, el 80% eran españoles, aunque la tasa de infracciones entre menores extranjeros fue casi el doble (10,9 por cada 1.000 habitantes) frente a los españoles (5,8).

Del total de menores condenados en 2024 (13.491, un 3,6% más que el año anterior):

El 60,8% cometió una única infracción penal .

. El 39,2% acumuló más de una condena.

Tipología de los delitos cometidos por menores

Durante 2024 se inscribieron en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores un total de 24.561 infracciones penales cometidas por adolescentes, un 3,8% más que en 2023. Todas ellas fueron delitos, sin constar faltas.

Los delitos más frecuentes fueron:

Lesiones : 31,6% del total.

: 31,6% del total. Robos : 15,8%.

: 15,8%. Amenazas: 9,8%.

Paralelismo con los datos de adultos

El aumento de la criminalidad sexual no solo afecta a los menores. En 2024, 3.936 adultos fueron condenados por delitos sexuales, un 37,3% más que el año anterior.

Estos condenados cometieron 5.230 delitos de esta tipología, un 50,8% más que en 2023. Entre ellos, se incluyen 1.151 abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años, así como 1.389 agresiones sexuales, de las que 90 fueron violaciones.

La mayoría de los condenados adultos también fueron hombres (96,7%), frente a un 3,3% de mujeres.