Canarias en alerta: altas temperaturas de hasta 37 grados y riesgo de incendios

La medida afecta a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que La Palma, La Gomera y El Hierro permanecen en prealerta; además se refuerza la vigilancia por incendios forestales

Jornada de altas temperaturas en Canarias

Jornada de altas temperaturas en Canarias / Arturo Jiménez

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado este miércoles la alerta por calor en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde los termómetros podrían superar los 37 grados centígrados. En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro se mantiene la situación de prealerta.

Al mismo tiempo, la alerta por riesgo de incendios forestales se ha actualizado en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, debido al episodio de calor, la inestabilidad atmosférica y la calima presente en el archipiélago.

La alerta, que se activa a partir de hoy a las 12:00 horas, incluye condiciones como:

  • Inversión de temperatura a cota baja, inferior en algunas zonas a 200 metros.
  • Humedad relativa inferior al 30% hasta unos 2.000 metros de altitud.
  • Presencia de calima en cantidad variable.
  • Humedad en niveles medios y altos de la atmósfera y posible formación de nubes convectivas, que podrían generar tormentas o chubascos aislados.
  • Riesgo de incendio a partir de los 200 metros en la vertiente norte y 400 metros en el resto de vertientes.

Zonas más afectadas por el calor

Las temperaturas más altas se esperan en las zonas costeras y de medianías de las islas orientales y centrales:

  • Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: máximas entre 34 y 37 grados, con posibilidad de superar esos valores.
  • La Gomera, La Palma y El Hierro: temperaturas previstas entre 30 y 34 grados, manteniéndose en nivel de prealerta.

Las mínimas nocturnas también serán elevadas, superando los 24 grados en muchas zonas de Gran Canaria y Tenerife, y de forma local en el resto de islas.

Efectos de la calima y recomendaciones

El episodio de calor viene acompañado de calima, lo que puede afectar la calidad del aire y la visibilidad. Esto aumenta el riesgo para personas con problemas respiratorios, así como para niños, mayores y enfermos crónicos.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias recomienda:

  • Evitar la exposición prolongada al sol en horas centrales del día.
  • Mantener hidratación constante, evitando alcohol y cafeína.
  • Reducir la actividad física intensa en exteriores.
  • Extremar precauciones con menores, personas mayores y mascotas.
  • Seguir las recomendaciones de los servicios de extinción de incendios forestales y respetar las restricciones de acceso a zonas de riesgo.

Un verano marcado por el calor y el riesgo de incendios

Los episodios de altas temperaturas han sido recurrentes este verano en Canarias, combinándose con períodos de sequía y calima, lo que eleva el riesgo de incendios forestales. Las condiciones actuales reflejan la necesidad de extremar la precaución y seguir las instrucciones de las autoridades para proteger la salud pública y el entorno natural.

