Canarias en alerta: altas temperaturas de hasta 37 grados y riesgo de incendios

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado este miércoles la alerta por calor en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde los termómetros podrían superar los 37 grados centígrados. En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro se mantiene la situación de prealerta.

Al mismo tiempo, la alerta por riesgo de incendios forestales se ha actualizado en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, debido al episodio de calor, la inestabilidad atmosférica y la calima presente en el archipiélago.

La alerta, que se activa a partir de hoy a las 12:00 horas, incluye condiciones como:

Inversión de temperatura a cota baja, inferior en algunas zonas a 200 metros.

a cota baja, inferior en algunas zonas a 200 metros. Humedad relativa inferior al 30% hasta unos 2.000 metros de altitud.

inferior al 30% hasta unos 2.000 metros de altitud. Presencia de calima en cantidad variable .

. Humedad en niveles medios y altos de la atmósfera y posible formación de nubes convectivas , que podrían generar tormentas o chubascos aislados.

, que podrían generar tormentas o chubascos aislados. Riesgo de incendio a partir de los 200 metros en la vertiente norte y 400 metros en el resto de vertientes.

Zonas más afectadas por el calor

Las temperaturas más altas se esperan en las zonas costeras y de medianías de las islas orientales y centrales:

Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura : máximas entre 34 y 37 grados , con posibilidad de superar esos valores.

: máximas entre , con posibilidad de superar esos valores. La Gomera, La Palma y El Hierro: temperaturas previstas entre 30 y 34 grados, manteniéndose en nivel de prealerta.

Las mínimas nocturnas también serán elevadas, superando los 24 grados en muchas zonas de Gran Canaria y Tenerife, y de forma local en el resto de islas.

Efectos de la calima y recomendaciones

El episodio de calor viene acompañado de calima, lo que puede afectar la calidad del aire y la visibilidad. Esto aumenta el riesgo para personas con problemas respiratorios, así como para niños, mayores y enfermos crónicos.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias recomienda:

Evitar la exposición prolongada al sol en horas centrales del día.

en horas centrales del día. Mantener hidratación constante , evitando alcohol y cafeína.

, evitando alcohol y cafeína. Reducir la actividad física intensa en exteriores.

en exteriores. Extremar precauciones con menores, personas mayores y mascotas .

. Seguir las recomendaciones de los servicios de extinción de incendios forestales y respetar las restricciones de acceso a zonas de riesgo.

Un verano marcado por el calor y el riesgo de incendios

Los episodios de altas temperaturas han sido recurrentes este verano en Canarias, combinándose con períodos de sequía y calima, lo que eleva el riesgo de incendios forestales. Las condiciones actuales reflejan la necesidad de extremar la precaución y seguir las instrucciones de las autoridades para proteger la salud pública y el entorno natural.