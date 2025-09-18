Canarias en alerta: altas temperaturas de hasta 37 grados y riesgo de incendios
La medida afecta a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que La Palma, La Gomera y El Hierro permanecen en prealerta; además se refuerza la vigilancia por incendios forestales
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado este miércoles la alerta por calor en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde los termómetros podrían superar los 37 grados centígrados. En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro se mantiene la situación de prealerta.
Al mismo tiempo, la alerta por riesgo de incendios forestales se ha actualizado en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, debido al episodio de calor, la inestabilidad atmosférica y la calima presente en el archipiélago.
La alerta, que se activa a partir de hoy a las 12:00 horas, incluye condiciones como:
- Inversión de temperatura a cota baja, inferior en algunas zonas a 200 metros.
- Humedad relativa inferior al 30% hasta unos 2.000 metros de altitud.
- Presencia de calima en cantidad variable.
- Humedad en niveles medios y altos de la atmósfera y posible formación de nubes convectivas, que podrían generar tormentas o chubascos aislados.
- Riesgo de incendio a partir de los 200 metros en la vertiente norte y 400 metros en el resto de vertientes.
Zonas más afectadas por el calor
Las temperaturas más altas se esperan en las zonas costeras y de medianías de las islas orientales y centrales:
- Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: máximas entre 34 y 37 grados, con posibilidad de superar esos valores.
- La Gomera, La Palma y El Hierro: temperaturas previstas entre 30 y 34 grados, manteniéndose en nivel de prealerta.
Las mínimas nocturnas también serán elevadas, superando los 24 grados en muchas zonas de Gran Canaria y Tenerife, y de forma local en el resto de islas.
Efectos de la calima y recomendaciones
El episodio de calor viene acompañado de calima, lo que puede afectar la calidad del aire y la visibilidad. Esto aumenta el riesgo para personas con problemas respiratorios, así como para niños, mayores y enfermos crónicos.
La Dirección General de Seguridad y Emergencias recomienda:
- Evitar la exposición prolongada al sol en horas centrales del día.
- Mantener hidratación constante, evitando alcohol y cafeína.
- Reducir la actividad física intensa en exteriores.
- Extremar precauciones con menores, personas mayores y mascotas.
- Seguir las recomendaciones de los servicios de extinción de incendios forestales y respetar las restricciones de acceso a zonas de riesgo.
Un verano marcado por el calor y el riesgo de incendios
Los episodios de altas temperaturas han sido recurrentes este verano en Canarias, combinándose con períodos de sequía y calima, lo que eleva el riesgo de incendios forestales. Las condiciones actuales reflejan la necesidad de extremar la precaución y seguir las instrucciones de las autoridades para proteger la salud pública y el entorno natural.
