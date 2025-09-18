Tiempo
El calor se niega a irse de Canarias y obliga a elevar a naranja el nivel de alerta
Pese a que las previsiones iniciales eran que las temperaturas empezaran a bajar este viernes, el aviso continuará al menos hasta el sábado
Pese a que inicialmente las previsiones indicaban que este viernes día 19 de septiembre podría retirarse el aviso por temperaturas en el Archipiélago, el calor parece que continuará haciendo de las suyas hasta el sábado, día 20. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha decidido elevar a naranja el nivel de aviso para las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
En algunas zonas
«Hemos subido a naranja en algunas zonas como el sur y el este de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote por temperaturas de más de 37 grados», precisó el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez.
De hecho, y en la misma línea, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias también decidió actualizar el nivel de alerta por este motivo pasando de prealerta a alerta.
Este organismo incluye también a Tenerife entre las islas donde es posible que se registren algunas subidas en los termómetros. Mantiene la prealerta, sin embargo, en La Gomera, La Palma y El Hierro.
Mínimas muy altas
«El episodio de calor, especialmente en la costa y en las medianías, acompañado de calima, incluye temperaturas que alcanzarán o superarán un arco que va de los 34 a los 37 grados», advierten. Además, las temperaturas mínimas serán superiores a los 24 grados en muchas de las zonas incluidas en el ámbito de la alerta meteorológica.
«A principios de semana pensábamos que el día más cálido sería este jueves pero se ha retrasado y finalmente parece que el peor será el viernes»,precisó Suárez.
La calima también se queda
La calima también se niega a abandonar el Archipiélago y la situación se mantendrá de forma similar durante las próximas horas. «Este sábado empezará a revertir la situación y previsiblemente el domingo podrá darse por terminado el episodio», aclaró.
Recomendaciones
Mientras, las autoridades sanitarias recomiendan a la población que extreme todas las precauciones, especialmente las personas que tengan alguna enfermedad relacionada con la respiración.
Entre los principales consejos que ofrecen están el mantener a las personas más vulnerables, como ancianos y niños, bien hidratados y protegidos, especialmente en las horas centrales del día, que es cuando se registran los valores más altos.
Cuidado con la comida
Es especialmente útil ingerir principalmente comidas ligeras, como ensaladas, verduras y frutas evitando las grasas y comidas abundantes. Además, es recomendable limitar la permanencia en el exterior y evitar actividades físicas intensas o prolongadas en el exterior durante el episodio de calor extremo.
