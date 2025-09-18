Aviso de la DGT: cientos de conductores canarios reciben una oleada de multas falsas enviadas por correo electrónico

Los conductores canarios tienen una nueva preocupación fuera de las carreteras. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en sus redes sociales un nuevo aviso sobre multas falsas que están llegando a los correos electrónicos de miles de personas. La jefatura de tráfico ha vuelto a avisar de que se trata de una ciberestafa que te dejará sin dinero.

En las últimas semanas, este organismo ha detectado un incremento notable de denuncias por intentos de fraude digital. Los ciberestafadores envían a los usuarios correos electrónicos que imitan el formato oficial de la DGT, incluyendo supuestos números de referencia, fecha de infracción, importe de la sanción y un botón para pagar la multa ahora. Sin embargo, se trata de un caso de phishing con el objetivo de robar datos bancarios y personales.

La DGT pide que te fijes en estos detalles

La DGT ha sido muy clara: nunca notifica sanciones a través de correo electrónico ni por SMS. La única vía oficial de Tráfico es mediante correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV), donde los ciudadanos deben registrarse previamente. Por eso, cualquier otro mensaje recibido por email que reclame el pago inmediato de una multa debe ser ignorado y borrado de inmediato, además de denunciado en la policía.

La Jefatura recomienda a los conductores de Canarias extremar la precaución, no pinchar en enlaces sospechosos y comprobar siempre la veracidad de las comunicaciones en los canales oficiales. "Si recibes un correo electrónico como el de la imagen, ignóralo o bórralo, pero no piques. Es fraudulento", escribía la DGT en su comunicado en redes sociales.

Con este aviso, el organismo presidido por Pere Navarro busca frenar una nueva ola de ciberestafas que está afectando a ciudadanos de todo el país, también en Canarias, y recuerda que ante cualquier duda los conductores pueden comprobar sus sanciones únicamente en la sede electrónica de la DGT o en la DEV.