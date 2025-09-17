El verano se queda en Canarias y se adentrará hasta octubre

El verano se alarga en Canarias, al menos en términos estrictamente climatológicos. Los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las Islas confirman esta tendencia justo durante la semana en la que el Archipiélago vive el que es, en sentido estricto, el primer episodio de altas temperaturas del otoño.

El aviso amarillo por registros de más de 34 grados en todo el Archipiélago se activó el pasado lunes y afectará a todas las Islas hasta este fin de semana. Calima y altas temperaturas después de un verano en el que se han registrado «picos extremadamente cálidos con anomalías de hasta 6,2 grados por encima de la media», según el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez.

El verano de 2025, que por lo que parece se empeña en continuar al lado de los canarios, ha sido el sexto más cálido desde 1961, el primero del que existen registros de este tipo. La media de los termómetros se situó en los 22,7 grados, 0,9 grados por encima de lo normal.

Ha sido, detalló el experto, una estación caracterizada por dos factores fundamentales: más calor y mucha humedad. Esa es una combinación peligrosa que, según el balance presentado ayer de la mano del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se ha cobrado un total de 59 víctimas mortales en las Islas tan solo entre el 1 de junio y el 31 de julio. Una cifra similar a la de 2024.

Además, a estas temperaturas inusualmente altas hay que añadir el hecho de que durante estos meses de bochorno que parecen no llegar a su fin se han sufrido varios e intensos episodios de altas temperaturas. También hubo que sortear una ola de calor entre los días 16 y 18 de julio. Durante esas jornadas el mercurio de los termómetros se elevó seis grados por encima de los valores habituales. Entrando en detalle, Suárez recordó que ya en junio se produjo un episodio cálido con más de tres grados por encima de la media de referencia.

En julio, un mes más tarde, además de la ya mencionada ola de calor hubo otros dos episodios significativos con temperaturas que llegaron a superar también en seis grados los valores normales.

Agosto tampoco se quedó atrás con temperaturas por encima de la media la mayor parte del mes y dos episodios cálidos entre los días 6 y el 14 y el 16 y el 19. «A nivel regional, en todas las islas ha sido un verano cálido o muy cálido, y en el norte de Tenerife, El Hierro y medianías de Gran Canaria incluso extremadamente cálido en episodios puntuales», subrayó el portavoz de la Aemet en Canarias.

La isla de Gran Canaria volvió a ser el punto más caliente del Archipiélago. Al menos si se tienen en cuenta los datos extraídos de las distintas estaciones meteorológicas repartidas por las Islas. La más alta de junio, unos intensos 39,9 grados, se alcanzó en la que está situada en la localidad grancanaria de Tunte, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, una localidad acostumbrada a ser la más calurosa de Canarias. Por contra, la temperatura más baja tuvo a Tenerife como protagonista con los 11 grados medidos en el Parador de Las Cañadas del Teide, un punto que acumuló todas las mínicas del verano.

En julio se alcanzaron nuevos récords con los 40,7 grados de La Aldea, también en Gran Canaria. Finalmente, agosto superó incluso estas cifras con otro récord, esta vez en Tasarte (también en La Aldea) con 43,6 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se registró un promedio de 7,2 milímetros. Es una cantidad que aunque no parezca significativa implica un aumento de un 133% respecto a las mediciones habituales. De nuevo, 2025 se lleva la palma y se alza con el mérito de ser no solo uno de los veranos más cálidos sino que se corona como el más húmedo de toda la serie histórica, que se extiende durante los últimos 34 años.

La Aemet contabilizó tres episodios de lluvias a lo largo del trimestre, todos con un impacto principal en el norte de las islas. En julio llovió «tres veces más de lo normal», con Tenerife con el valor más alto en el acumulado. Obviamente, la calima ha estado también muy presente en el Archipiélago en este periodo estival, con un episodio a mitad de agosto que fue «el tercero en cuanto a intensidad». Un dato significativo y que apunta a otro cambio de tendencia, según destacó Suárez. La llegada de polvo en suspensión a Canarias es un fenómeno que hasta ahora se producía más frecuentemente durante el invierno.

Por su parte, hubo un ascenso de 0,42 grados en la temperatura del mar, lo que sitúa a este verano como el noveno en la serie histórica de ascenso de temperaturas en el Atlántico.

El cambio climático deja por tanto su huella en el Archipiélago, que tendrá que acostumbrarse a partir de ahora a unos veranos que serán no solo más calurosos sino también más largos. En las próximas tres semanas se prevén, además, «ligeras anomalías cálidas».

«Año a año superamos nuevos récord de altas temperaturas, alargando el verano, y cada vez es más habitual registrar altas temperaturas fuera del trimestre de verano, ya no solo en junio, julio y agosto, sino que vienen a extenderse desde mayo a octubre al menos», concluyó el experto de la Aemet .