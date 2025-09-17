El reto de velar por los enfermos más pequeños de Tenerife

El área de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) se diferencia de otros servicios del centro en muchos aspectos. Por ejemplo, su planta en el Edificio de Hospitalización se caracteriza por sus paredes azules que emulan el fondo del mar y están repletas de personajes de Disney. También llama la atención que los pacientes están acompañados a cualquier hora del día por sus familiares. Aunque el factor más importante reside en quiénes son esas personas atendidas por los sanitarios: los niños.

La asistencia sanitaria y el cuidado de menores requiere especial atención por la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Por este motivo, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente de 2025–que se hoy– centró su temática en los cuidados seguros para todos los recién nacidos y los niños, en particular desde el nacimiento hasta los nueve años.

Vulnerabilidad

El jefe de Servicio de Pediatría del HUC, Ángel Borges, sitúa la seguridad del paciente como un aspecto clave de la asistencia sanitaria que, precisamente en los niños, adquiere aún más importancia. «Los riesgos pueden ser mayores porque los pacientes pediátricos constituyen el grupo más vulnerable, junto a las personas mayores», explica. Esa vulnerabilidad viene marcada por el proceso evolutivo en el que se encuentra el niño. «El paciente pediátrico se encuentra aún en desarrollo y por este motivo es importante prestar más atención a su asistencia, para no cometer errores que puedan afectar a su crecimiento», detalla.

Por otro lado, recuerda que, a nivel general, el paciente debe colaborar para garantizar esa seguridad de sus cuidados y comunicar cualquier anomalía que detecte. Pero aplicar esta norma a personas que aún no son conscientes de lo que sucede resulta complejo. «Cuando se trata de un preadolescente o un adolescente, el nivel de conocimiento es mayor y pueden colaborar con nosotros», agrega. Pero cuando se trata de un niño pequeño, ahí es cuando las familias entran en juego.

Comunicación

Y es que los cuidadores desempeñan un papel fundamental en la cadena de comunicación entre el paciente y el profesional. Sin embargo, no siempre se hace de forma correcta. «En los análisis de los eventos de seguridad siempre aparecen los fallos de comunicación como el factor predominante», señala Borges. La comunicación, para que sea adecuada, debe ser: transparente, inclusiva, participativa y determinada por cierto grado de confianza.

Este último aspecto marca, nuevamente, otra diferencia en el cuidado de niños respecto a otros pacientes, la compenetración entre sanitarios y el entorno. «La asistencia sanitaria pediátrica precisa de complicidad y confianza entre el profesional, el niño y el entorno», aclara el jefe de Servicio. Y agrega que eso se consigue con una comunicación franca y transparente.

Personal de Enfermería

Aunque para Borges es importante rescatar el trabajo que realiza el personal de Enfermería. «Los cuidados, por definición, se corresponden con esta área de trabajo y realizan una labor fundamental en la atención sanitaria al paciente y, en este caso, a los niños».

Es el caso de Sara Frías, enfermera del área pediátrica del HUC. En su rutina presta mucha atención a la protección de los menores. «Antes de entrar al turno tenemos una reunión para anotar los cambios que han habido en el tiempo anterior», cuenta. Lo que le permite afinar la asistencia que va a prestar.

Frías tiene, normalmente, siete pacientes a su cargo. Su día a día transcurre en revisar la medicación y los cuidados de cada persona. «Desde la dieta que consumen, hasta el tipo de heridas que tienen o los cuidados que necesitan, en caso de ser derivados de quirófano», detalla.

Día a día

«Cuando entro a la habitación lo primero que hago, después de haberme desinfectado, es tomar las constantes, valorar el dolor, curo las heridas que haga falta y analizo las pruebas que hayan tenido», describe. Y una vez que finaliza, se encarga de registrar su actividad y revisa las analíticas del día anterior.

Pero los cuidados, a veces, van más allá de lo evidente. Los detalles en la decoración y las particularidades de este servicio marcan la diferencia e intentan que la estancia de los más pequeños se ajuste todo lo posible al día a día fuera del hospital. Por este motivo, el centro cuenta con una pequeña aula para ofrecer continuidad académica a los niños de media y larga duración. Aunque también está a disposición para aquellos pacientes con una estancia más corta.

«Estamos aquí para crear una atmósfera diferente, más cercana a sus rutinas y a las cosas propias de los niños como, por ejemplo, sus tareas escolares o sus juegos», explica la maestra de Primaria de dicho recurso, Soledad Pomares. Un detalle más que, junto al resto, rinde homenaje a la temática celebrada y pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta la seguridad del paciente en el día a día.