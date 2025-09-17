Canarias registra 1.021 nacimientos hasta julio, 66 más que en 2024
El Archipiélago suma un 1,53% más de alumbramientos en lo que va de 2025, en contraste con la tendencia nacional marcada por el descenso de la natalidad en la última década
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los últimos datos sobre nacimientos en España, que muestran un ligero repunte en Canarias. Entre enero y julio de 2025, en el Archipiélago se registraron 1.021 alumbramientos, lo que supone 66 más que en el mismo periodo de 2024. En términos porcentuales, el incremento fue del 1,53%, situando a Canarias entre las comunidades con evolución positiva de la natalidad.
Datos de nacimientos en España
En el conjunto de España, los primeros siete meses del año acumularon 182.818 nacimientos, lo que significa 687 más que en 2024. Sin embargo, la comparación con la última década evidencia una caída estructural: son 58.513 nacimientos menos que en 2015.
Solo en julio, se contabilizaron 27.475 alumbramientos en todo el país. La distribución por edades de las madres refleja una maternidad cada vez más tardía:
- 4.851 nacimientos de mujeres entre 25 y 29 años.
- 8.977 nacimientos en el grupo de 30 a 34 años.
- 8.181 nacimientos de madres de entre 35 y 39 años.
- 2.914 nacimientos de mujeres mayores de 40 años.
Más información disponible en la estimación mensual de nacimientos del INE.
Diferencias por comunidades autónomas
El crecimiento de la natalidad no ha sido homogéneo en todo el país.
- Aumentos: Madrid (+2,74%), La Rioja (+2,52%), Asturias (+2,05%), País Vasco (+1,73%), Castilla-La Mancha (+1,57%), Canarias (+1,53%), Comunidad Valenciana (+0,74%) y Cataluña (+0,15%).
- Descensos: Baleares (-5,03%), Cantabria (-3,59%), Extremadura (-2,35%), Navarra (-0,99%), Murcia (-0,81%), Castilla y León (-0,65%), Andalucía (-0,81%) y Galicia (-0,03%).
De este modo, Canarias se sitúa en el grupo de comunidades con crecimiento positivo en el arranque del año.
Defunciones al alza en España
El informe del INE también recoge los datos de defunciones. Entre enero y julio fallecieron 263.749 personas, lo que supone 2.665 más que en el mismo periodo de 2024.
La evolución en los últimos seis años refleja un repunte de la mortalidad desde 2019, con picos en 2020 (299.541 defunciones), coincidiendo con la pandemia, y en 2022 (280.348). En contraste, 2023 fue el año con menos fallecimientos recientes, con 257.976 entre enero y julio.
Canarias, a la cabeza en defunciones semanales
En la semana 35 de 2025, Canarias registró el mayor incremento relativo en defunciones a nivel nacional, con un aumento del 7,46% respecto al mismo periodo del año anterior.
Le siguieron Andalucía (3,4%), Comunidad Valenciana (3,11%) y Madrid (1,5%). En el lado opuesto, las defunciones descendieron en Navarra (-3,39%), La Rioja (-2,67%) y Aragón (-2,27%).
