El calor asfixia a Canarias: las temperaturas alcanzarán los 37ºC este jueves

Canarias seguirá soportando un calor asfixiante este jueves, 18 de septiembre. Así, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que seguirá la calima y se registrarán temperaturas de entre 37 y 24º C.

En el mar habrá variable, principalmente este, 1 a 3. Marejadilla o rizada. Durante la tarde, en costas norte y sur, temporalmente este o noreste 4 o 5 y marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este jueves:

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. No se descarta alguna precipitación localmente fuerte en la vertiente este. Calima, afectando especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se esperan 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, siendo menos probable en vertientes del norte y zonas del litoral sur. No se descarta que las mínimas alcancen los 26 ºC en medianías del sur y en menor medida del norte. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado en el litoral noreste y sur, siendo del sudeste en cumbres y medianías.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 26 36

LA GOMERA

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. Calima, afectando especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur. Temperaturas máximas en ligero, más acusado en las mínimas de cumbres y vertiente norte. Será probable alcanzar los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, donde las mínimas pueden no bajar de 26 ºC. Viento flojo con intervalos de moderado, de componente norte en zonas bajas y del sudeste en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 28 33

LA PALMA

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. Calima, afectando especialmente en medianías. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Es probable que se alcancen los 34 ºC en la zona de El Paso y en la vertiente oeste, donde no se descarta que las mínimas no bajen de 26 ºC. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado en el litoral norte y extremo sur, siendo de componente sur en cumbres y medianías.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 27 33

EL HIERRO

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. Calima, afectando especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Será probable alcanzar los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, donde no se descarta que las mínimas no bajen de 26 ºC, y localmente en vertientes del norte y zonas costeras. Viento flojo con intervalos de moderado, de componente norte en zonas bajas y del sudeste en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 24 33

Prealerta por calor en Tenerife / Andrés Gutiérrez

LANZAROTE

Nubes altas, con algunos intervalos de nubes medias. Calima, amainando por la tarde. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Se podrán alcanzar 30-33 °C, especialmente en el oeste y zonas de interior donde es probable que se superen 34 ºC. No se descarta que las mínimas no bajen de los 25 ºC en zonas de interior. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 24 34

FUERTEVENTURA

Nubes altas, con algunos intervalos de nubes medias. Calima, amainando por la tarde. Temperaturas máximas sin cambios, salvo ligero descenso en la vertiente oeste; mínimas en ligero ascenso. Se podrán alcanzar 30-33 ºC, especialmente en el oeste y zonas de interior, donde es probable que se superen 34 ºC. No se descarta que las mínimas no bajen de los 25 ºC en el interior oeste. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 25 29

GRAN CANARIA

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. Calima, afectando especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas del suroeste. Las máximas podrán alcanzar 36 ºC en el interior, especialmente en vertientes sur y oeste y cuenca de Tejeda, sin descartar localmente 37 ºC. En medianías del norte es probable que se alcancen 34 ºC, en menor probabilidad zonas costeras del sudeste. Las mínimas podrán superar 26 ºC en medianías del sur y oeste. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado en el litoral norte y sur, siendo del sudeste en cumbres y medianías.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 26 31