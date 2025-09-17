La Aemet mantiene los avisos por calima y altas temperaturas en Canarias hasta el sábado
El polvo en suspensión persistirá sobre el Archipiélago y las máximas podrían alcanzar los 38 grados en algunos puntos, lo que mantiene activos los avisos por riesgo para la salud y de incendios forestales
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que el episodio de calima que afecta a Canarias se prolongará hasta el sábado 20 de septiembre. A pesar de que la intensidad de los avisos se reducirá progresivamente, el polvo en suspensión y las altas temperaturas continuarán marcando el tiempo en las islas.
Calima intensa y temperaturas extremas
Según la previsión de la Aemet, las concentraciones de polvo en suspensión superarán los 150 microgramos por metro cúbico en zonas bajas orientadas al sur, alcanzando niveles todavía más altos en medianías y cumbres.
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y los 38 grados, especialmente en medianías del sur de Gran Canaria, donde se podrían alcanzar los valores más altos. También se esperan registros elevados en zonas interiores de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, así como en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura.
Evolución del episodio
El episodio comenzó a inicios de semana y, según el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, ha alcanzado su punto álgido en las últimas horas. Se prevé que las temperaturas empiecen a descender ligeramente a partir del fin de semana, aunque el polvo en suspensión seguirá presente sobre las islas hasta el sábado.
Durante el jueves y viernes, el cielo permanecerá con intervalos de nubes altas y medias, sin descartar algún chubasco ocasional en zonas de cumbre de Tenerife. El viento soplará flojo a moderado, con predominio de la componente este y con intervalos de mayor intensidad en áreas expuestas de medianías y cumbres.
Avisos por riesgo para la salud
La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha extendido los avisos de riesgo por temperaturas extremas, en coordinación con las previsiones de la Aemet.
- El área metropolitana de Tenerife permanece en aviso rojo.
- En La Palma (zona oeste) y El Hierro se han activado avisos naranja.
- En Gran Canaria y la zona este de La Palma se mantiene el aviso amarillo.
- Lanzarote y el norte de Tenerife también estarán bajo aviso amarillo por calor.
Riesgo de incendios forestales
La situación meteorológica, caracterizada por altas temperaturas, baja humedad relativa y viento moderado, mantiene también el riesgo de incendios forestales en gran parte del Archipiélago. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias recomienda extremar las precauciones y evitar actividades que puedan provocar fuegos.
