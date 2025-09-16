El verano se alarga en Canarias: temperaturas récord y anomalías de hasta 6 grados sobre la media

Canarias no se ha despedido aún del verano climatológico. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el calor se mantendrá previsiblemente hasta octubre tras un trimestre marcado por temperaturas extremas y episodios prolongados de calor. Este 2025 ya se ha convertido en el sexto verano más cálido en el Archipiélago desde que existen registros oficiales.

Un trimestre marcado por el calor

La media de temperaturas en el Archipiélago entre junio y agosto fue de 22,7 grados, lo que supone un aumento de 0,9 ºC respecto a los valores habituales. Sin embargo, en momentos puntuales las temperaturas del verano llegaron a incrementarse en 6,2 ºC por encima de lo normal.

Junio trajo un episodio cálido con más de 3 ºC por encima de la media.

trajo un episodio cálido con más de 3 ºC por encima de la media. Julio registró una ola de calor y dos episodios cálidos, con máximas que llegaron a superar los 40 ºC.

registró una ola de calor y dos episodios cálidos, con máximas que llegaron a superar los 40 ºC. Agosto fue aún más extremo, con un récord de 43,6 ºC en Tasarte (La Aldea, Gran Canaria), mientras que en contraste, el Parador de Las Cañadas (Tenerife) registró apenas 5,8 ºC en la misma jornada.

El delegado de la AEMET en Canarias, David Suárez, subrayó que “en todas las islas el verano ha sido cálido o muy cálido, y en el norte de Tenerife, El Hierro y las medianías de Gran Canaria incluso extremadamente cálido en episodios puntuales”.

Consecuencias del calor extremo

Las altas temperaturas han tenido un impacto directo en la salud de la población. Según los datos oficiales, este verano se registraron 59 fallecimientos atribuibles al calor, una cifra similar a la del mismo periodo de 2024 y menor que la contabilizada en 2023.

Los episodios tan prolongados de altas temperaturas no solo afecta a las personas, sino también a los ecosistemas y a la gestión de emergencias, ya que obliga a reforzar planes de prevención de incendios y medidas de seguridad.

Lluvias, calima y mar más cálido

El trimestre también dejó episodios de lluvias puntuales, especialmente en julio, cuando se registraron valores hasta tres veces superiores a lo habitual, con Tenerife como la isla con más precipitaciones acumuladas.

La calima volvió a ser protagonista con un episodio intenso a mediados de agosto, considerado el tercero más fuerte de la serie histórica en verano, un hecho inusual ya que este fenómeno se concentra habitualmente en los meses de invierno.

Por otro lado, la temperatura del océano Atlántico en torno a Canarias subió 0,42 ºC, lo que sitúa a este verano como el noveno con mayor calentamiento en la serie histórica.

El verano se alarga hasta octubre

La AEMET advierte de que durante las próximas semanas se mantendrán ligeras anomalías cálidas, lo que confirma la tendencia de los últimos años: el verano se alarga, ya no se limita a junio, julio y agosto, sino que se extiende desde mayo hasta octubre.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, destacó que estos datos son fundamentales para “diseñar estrategias de prevención, especialmente en materia de incendios forestales”, una de las mayores amenazas en este contexto de calor extremo.