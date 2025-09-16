Quirónsalud lidera los tratamientos más avanzados para los problemas de próstata en Canarias

El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes entre los hombres canarios, con más de 1.500 casos nuevos diagnosticados en 2024. Sin embargo, no todos los problemas de próstata son cáncer, es la Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) es la patología más común y afecta a más de 200.000 hombres en el archipiélago.

La HBP es un crecimiento no canceroso de la glándula prostática que puede dificultar la micción y afectar de forma notable la calidad de vida. “Los síntomas incluyen chorro débil, urgencia urinaria, sensación de vaciado incompleto y, en casos más avanzados, retención de orina”, explica el doctor Guillermo Conde, jefe del Servicio de Urología de los hospitales Quirónsalud Tenerife, Quirónsalud Costa Adeje y Quirónsalud Vida.

Por ello, el doctor Conde insiste en la importancia de realizar chequeos urológicos anuales a partir de los 45-50 años y de abordar la salud prostática de forma integral y personalizada.

Nuevas soluciones para un abordaje más eficaz y seguro de la HBP

Cuando los tratamientos farmacológicos no son suficientes y los síntomas de la Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) afectan a la calidad de vida, Quirónsalud ofrece soluciones quirúrgicas de última generación que permiten tratar esta patología de forma más precisa, segura y con una recuperación mucho más rápida.

El doctor Guillermo Conde, jefe del Servicio de Urología de los hospitales Quirónsalud Tenerife, Costa Adeje y Vida, subraya que “cada paciente es único y merece una solución adaptada a sus necesidades. Nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida con técnicas seguras, eficaces y personalizadas”.

Entre las técnicas más avanzadas destaca la HOLEP, un procedimiento mínimamente invasivo que, mediante un láser de Holmium, elimina el tejido que bloquea la uretra. “Esta técnica ofrece excelentes resultados: menos sangrado, menor riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida, incluso en próstatas muy grandes”, explica el doctor Conde. Además, es una técnica especialmente indicada para pacientes anticoagulados y, en la mayoría de los casos, preserva la función eréctil.

El Hospital Quirónsalud Tenerife también es pionero en Canarias en la hidroablación robótica AquaBeam, una innovadora técnica que utiliza un chorro de agua a alta presión, guiado por imagen, para eliminar con precisión el tejido obstructivo. Según el doctor Conde, “su principal ventaja es que respeta estructuras relacionadas con la función sexual, por lo que tiene menos impacto en la eyaculación y su tasa de incontinencia postoperatoria es prácticamente inexistente. Además, es rápida, segura y con una recuperación postoperatoria muy favorable”.

Por último, la cirugía robótica Da Vinci, tecnología únicamente disponible en el Hospital Quirónsalud Tenerife en Canarias que representa la máxima precisión tecnológica para el tratamiento de próstatas muy voluminosas o casos complejos. “El sistema robótico nos permite realizar intervenciones de altísima precisión, con menor sangrado, menos dolor y una recuperación más rápida. Es especialmente útil en próstatas muy grandes y anatomías complicadas”, destaca el especialista.

Con innovación, tecnología y un enfoque integral, el Hospital Quirónsalud Tenerife se posiciona como hospital de referencia en Canarias para el diagnóstico y tratamiento de los problemas de próstata. “La detección precoz y el acceso a tratamientos de última generación nos permiten ofrecer a nuestros pacientes la mejor calidad de vida posible”, concluye el doctor Conde.

