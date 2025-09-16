La lucha canaria se exhibirá en la playa de Zurriola durante el Festival de San Sebastián

La Consejería canaria de Actividad Física y Deportes lleva este sábado la lucha canaria al corazón del Festival Internacional de Cine de San Sebastián con una exhibición en la emblemática playa de Zurriola.

Con esta simbólica luchada, Canarias tratará de mostrar al público uno de los deportes tradicionales más emblemáticos del Archipiélago en un evento enmarcado en la promoción de la película 'La Lucha', dirigida por José Alayón y producida por El Viaje Films, que participa en la sección New Directors y que se proyecta este viernes a las 22:30 horas.

La cinta, protagonizada íntegramente por intérpretes no profesionales vinculados al mundo de la lucha canaria, narra la relación entre un padre y una hija tras la muerte de la madre y se trata de una coproducción internacional entre El Viaje Films (España) y Blond Indian Films (Colombia), que cuenta, entre otros, con la financiación del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y la Televisión Canaria.

Durante la exhibición, se realizarán explicaciones sobre posiciones, agarres y mañas, comentadas en directo en "un espacio participativo" en el que se invitará a personas del público, incluidos deportistas vascos, a probar algunas de las técnicas más características de la modalidad deportiva vernácula de las islas.

Luchada canaria histórica en Madrid / La Provincia/DLP

El acto contará también con una demostración de lucha vasca y, de manera simbólica, con una exhibición conjunta entre luchadores y luchadoras de ambas modalidades, "resaltando los vínculos entre dos tradiciones deportivas con un fuerte arraigo identitario en sus respectivos territorios", destaca el Gobierno de Canarias en un comunicado.

La representación canaria estará encabezada por Tomasín Padrón, uno de los actores principales de la película La Lucha, en la que debuta como intérprete, junto a Inés Cano y Sara Cano, también protagonistas en la cinta.

A ellos se sumará la participación de Mamadou Cámara, Miguel Hernández "El Majorero", Ismael y Álvaro Déniz "Pollos de Moya", Carlos Matoso, Elieser Gutiérrez "La Viejita V", Lucía Afonso, Sasa Rodríguez, Tindaya Infante y Miriam Viera o Yazmina Estupiñán, exluchadora del Maxorata y protagonista de la película.

La exhibición vasca estará representada por algunos de los principales referentes de este deporte: Aser Ebro, campeón de España de lucha grecorromana y trece veces campeón nacional, que este año se alzó con el título de campeón de España sénior; Imanol Sánchez, medallista en los campeonatos nacionales; Roufi Hamihidi, bronce en el campeonato de España; y Naia Hojas, bronce sub-15 en el último campeonato estatal.