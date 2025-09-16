El IAC participa en un programa internacional para cartografiar los exoplanetas del “desierto neptuniano”

Un equipo científico internacional, en el que colabora el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para estudiar los exoplanetas situados alrededor del denominado “desierto neptuniano”, una región del espacio donde apenas se localizan planetas con la masa de Neptuno. El programa, bautizado como Atreides, busca comprender con mayor detalle los mecanismos que explican la formación y evolución de los sistemas planetarios.

El primer estudio de esta colaboración se ha publicado en la revista científica Astronomy & Astrophysics y ofrece resultados que ya apuntan a una nueva manera de interpretar la dinámica orbital de planetas lejanos.

¿Qué es el “desierto neptuniano”?

Los astrónomos llaman “desierto neptuniano” a una zona próxima a las estrellas donde escasean los planetas de masa intermedia, es decir, aquellos con características similares a Neptuno, unas veinte veces más masivos que la Tierra.

Mientras que abundan los planetas pequeños —de unas pocas masas terrestres— y los gigantes similares a Júpiter, sorprende la ausencia de mundos intermedios en estas regiones. Esta falta de exoplanetas ha abierto interrogantes sobre los procesos que determinan la formación y la migración de los cuerpos celestes.

Además, los investigadores han identificado dos regiones adicionales: una zona más templada llamada “sabana neptuniana” y otra de sobredensidad conocida como “cordillera neptuniana”, que ofrecen claves sobre cómo se distribuyen estos planetas.

El proyecto 'Atreides'

El programa Atreides, coordinado por la Universidad de Ginebra en colaboración con el IAC, utiliza algunos de los telescopios más avanzados de Europa, como el Very Large Telescope (VLT) de la ESO, equipado con el espectrógrafo de alta precisión espresso.

El primer sistema analizado ha sido TOI-421, donde se han detectado dos planetas:

TOI-421 c , un Neptuno cálido situado en la “sabana neptuniana”.

, un Neptuno cálido situado en la “sabana neptuniana”. TOI-421 b, un planeta más pequeño y cercano a su estrella.

A diferencia del Sistema Solar, donde los planetas orbitan de forma alineada, los investigadores han descubierto que los mundos de TOI-421 presentan órbitas muy desalineadas, lo que sugiere una historia turbulenta y caótica en su evolución.

Formación y migración de planetas

El estudio plantea que algunos exoplanetas migran de forma lenta y temprana a través del disco de gas donde se forman, lo que genera órbitas estables y alineadas. Sin embargo, otros son empujados de manera violenta hacia nuevas órbitas más tardías en un proceso conocido como migración de alta excentricidad, que conduce a trayectorias desalineadas.

En el caso de TOI-421, los resultados apuntan a este segundo escenario, lo que aporta pistas relevantes para entender por qué algunos sistemas planetarios son tan distintos al nuestro.