Canarias llega a temperaturas máximas de 36 grados con polvo en suspensión
El gobierno regional mantiene la alerta por incendios forestales y la prealerta por temperaturas máximas, calima, fenómenos costeros y viento
Las Palmas de Gran Canaria
Sofoco en aumento. Las altas temperaturas no cesan y el gobierno regional mantiene la alerta por incendios forestales y la prealerta por temperaturas máximas, calima, fenómenos costeros y viento. El polvo en suspensión hace su puesta en escena y el termómetro se dispara con máximas de 36 grados en el que se esperan intervalos de nubes altas en las islas occidentales, con pocos cambios con ascensos ligeros respecto a la media, situación que provoca que las mínimas sigan en aumento.
Además, según datos de la AEMET, en el Archipiélago soplará el alisio con intervalos de racha fuerte y muy fuertes de componente este en zonas de altitud.
Por tanto, el gobierno de Canarias ha realizado un listado de recomendaciones con las que combatir el calor:
- Beber agua con frecuencia
- No abusar de bebidas con cafeína, alcohol o azúcar
- Prestar atención a mayores, bebés, embarazadas y menores
- Priorizar estar en lugares frescos
- Evitar el deportes entras las 11.00 y las 17.00 horas
- Usar ropa ligera y que deje transpirar
- No dejar personas ni mascotas dentro del vehículo
- Si uno se encuentra mal hay que consular al profesional sanitario
- Mantener las medicinas en un lugar fresco
- Hacer comidas ligeras
