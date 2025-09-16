Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias llega a temperaturas máximas de 36 grados con polvo en suspensión

El gobierno regional mantiene la alerta por incendios forestales y la prealerta por temperaturas máximas, calima, fenómenos costeros y viento

La Playa de Las Teresitas llena de usuarios.

La Playa de Las Teresitas llena de usuarios. / Andrés Gutiérrez

David Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sofoco en aumento. Las altas temperaturas no cesan y el gobierno regional mantiene la alerta por incendios forestales y la prealerta por temperaturas máximas, calima, fenómenos costeros y viento. El polvo en suspensión hace su puesta en escena y el termómetro se dispara con máximas de 36 grados en el que se esperan intervalos de nubes altas en las islas occidentales, con pocos cambios con ascensos ligeros respecto a la media, situación que provoca que las mínimas sigan en aumento.

Además, según datos de la AEMET, en el Archipiélago soplará el alisio con intervalos de racha fuerte y muy fuertes de componente este en zonas de altitud.

Por tanto, el gobierno de Canarias ha realizado un listado de recomendaciones con las que combatir el calor:

  • Beber agua con frecuencia
  • No abusar de bebidas con cafeína, alcohol o azúcar
  • Prestar atención a mayores, bebés, embarazadas y menores
  • Priorizar estar en lugares frescos
  • Evitar el deportes entras las 11.00 y las 17.00 horas
  • Usar ropa ligera y que deje transpirar
  • No dejar personas ni mascotas dentro del vehículo
  • Si uno se encuentra mal hay que consular al profesional sanitario
  • Mantener las medicinas en un lugar fresco
  • Hacer comidas ligeras

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents