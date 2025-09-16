El calor extremo continuará en Canarias hasta el viernes con máximas de 37 grados
La AEMET mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas en el archipiélago, que no dará tregua hasta el fin de semana
El episodio de altas temperaturas en Canarias que comenzó a inicios de semana se mantendrá al menos hasta el próximo viernes, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La previsión apunta a máximas que podrían llegar a los 37 ºC en Gran Canaria, especialmente en zonas de interior y medianías.
Desde este lunes se activó el aviso amarillo por calor en la isla, que este martes y miércoles se ha extendido al conjunto del archipiélago. La alerta se activa cuando se superan los 34 ºC, umbral que será rebasado en varias zonas durante los próximos días.
La previsión meteorológica
El delegado territorial de la AEMET en Canarias, David Suárez, explicó que la situación se prolongará hasta el viernes, ya que no será hasta el fin de semana cuando se espera un descenso de las temperaturas.
“Nos estamos acostumbrando a episodios de altas temperaturas en septiembre y octubre durante la última década. El verano parece alargarse cada vez más en Canarias”, apuntó Suárez.
El calor viene acompañado de calima en altura que afectará a medianías y cumbres, además de vientos alisios moderados con intervalos de fuerte en zonas expuestas.
Una tendencia cada vez más frecuente
Los expertos señalan que este tipo de episodios no son aislados. En los últimos años, el final del verano meteorológico se ha visto retrasado, con anomalías cálidas que afectan a septiembre e incluso octubre.
Según la AEMET, los próximos días y semanas estarán marcados por precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas ligeramente más altas de lo habitual para esta época del año. Esta tendencia confirma la prolongación de las condiciones estivales en el archipiélago.
