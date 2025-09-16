Directa y clara: la expresión canaria que desactiva broncas al instante y que no entienden en el resto de España

Las palabras locales en Canarias son mucho más que “formas curiosas de decir algo”. En España, ese patrimonio lingüístico es especialmente rico y variado y, dentro de él, el Archipiélago brilla con luz propia, conviviendo con refranes y giros que han viajado de isla en isla, de familia en familia y de la calle a los medios o las redes.

Muchas de estas expresiones nacen para ser dichas y se reconocen por su musicalidad y por eso su “significado” incluye siempre un gesto y un contexto.

Hay expresiones que resumen una ética (“quien quiera lapas, que se moje el culo”), otras que celebran la pertenencia (“más canario que el gofio”) y otras que acotan la buena educación, haciéndose tan populares que han pasado a canciones, columnas y podcasts, señal de que siguen muy vivas.

En este último grupo se incluye una de las expresiones canarias que más espacio han ganado en los últimos años, gracias a su mezcla de originalidad y sonoridad, que los canarios pueden decir enfadados, relajados o divertidos, pero que siempre provican la reacción de sus interlocutores: ¡bájame el labio!

Qué significa

En Canarias, "bájame el labio" se usa, sobre todo en imperativo, para pedir al interlocutor que afloje el tono y sea más respetuoso.

Es una fórmula coloquial, típica de tratos de confianza (aunque si te lo dice alguien a quien no conoces, preocúpate), que funciona como toque de atención: “relájate, bájale a la chulería”.

La Academia Canaria de la Lengua lo define precisamente así: petición de un trato más respetuoso del que se está mostrando.

De dónde viene

El sentido figurado se apoya en una metáfora gestual: labios “abultados” o adelantados como gesto de enfado u orgullo.

La expresión se relaciona con otras locuciones canarias que describen el malestar mencionando los labios (llamados también bezos en el español isleño): "tener el bezo/los bezos tendidos", "tener los bezos allá adelante" o "estofársele los bezos a alguien" .

Ese bezo no es invento nuevo, pues los diccionarios históricos documentan su uso popular desde hace más de un siglo, lo que explica su vigencia en el archipiélago.

Equivalencias en la Penínusla

En español general, la idea de “bájame el labio” se expresa con fórmulas que van de lo coloquial a lo educado, según el grado de confianza y la firmeza que quieras marcar: “baja el tono” o “no me hables así” son avisos directos y neutros.

“Baja los humos”, “no te pongas chulo” o “no te vengas arriba” añaden un matiz más coloquial e incluso irónico, mientras que “afloja un poco” y “tranquilízate” suavizan la reprimenda y “no te me subas a las barbas” conserva el sabor proverbial peninsular para frenar una actitud altiva.

En registros más formales, encajan “te pido que moderes el tono” o “mantengamos el respeto, por favor”. Todas funcionan como equivalentes pragmáticos de “poner coto” al exceso de tono, con matices de cercanía, cortesía o contundencia según la situación.

Presencia en prensa, cultura popular y redes

La expresión traspasa la oralidad y asoma en distintos soportes:

Prensa de opinión : se usa "baja/bajemos el labio" como eslogan cívico para pedir calma y mesura en la discusión pública.

: se usa como para pedir calma y mesura en la discusión pública. Radio y televisión : programas con invitados canarios presentan "bájame el labio" como expresión identitaria, explicando su sentido a oyentes de la Península. Formatos como Gran Hermano o Mujeres y hombres y viceversa han explotado en televisión esta expresión que muchos concursantes canarios han usado al peso.

: programas con invitados canarios presentan como expresión identitaria, explicando su sentido a oyentes de la Península. Formatos como Gran Hermano o Mujeres y hombres y viceversa han explotado en televisión esta expresión que muchos concursantes canarios han usado al peso. Podcasting y escena local : existe un podcast titulado "Bájame el labio" conducido por Ceci Wallace y Alex Mercurio, e incluso aparece en actividades culturales de diferentes municipios de las islas.

: existe un titulado conducido por Ceci Wallace y Alex Mercurio, e incluso aparece en actividades culturales de diferentes municipios de las islas. Merchandising y redes : camisetas y páginas específicas explican el giro (“no te pongas así”/relájate), prueba de su popularidad fuera del diccionario.

: camisetas y páginas específicas explican el giro (“no te pongas así”/relájate), prueba de su popularidad fuera del diccionario. Aunque es un canarismo de oralidad, también se deja ver en guiones, crónicas y transcripciones con ambientación isleña.

Por qué funciona tan bien

Todos hemos visto ese gesto del enfado (el labio “adelantado”, tenso) y, cuando alguien dice “bájame el labio”, el cerebro traduce al instante la imagen en consigna: afloja. No hace falta explicación ni prólogo, el gesto ya cuenta la historia.

Luego está su puntería: en cuatro palabras ordena la escena. Recoloca la jerarquía conversacional y al mismo tiempo pide respeto sin necesidad de subir el volumen ni de insultar. Es una llave pequeña que abre una puerta grande.

Además, la expresión se ancla al paisaje sonoro de las islas. Por eso suena natural, porque además de decir lo que dice, suena a casa.

"Bájame el labio" condensa, con sabor 100% canario, una regla de oro conversacional: si sube el labio, baja el respeto; si lo bajas, podemos hablar.