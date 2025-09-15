El tesoro oculto de la ULL: desde obras del siglo XV hasta libros contemporáneos de referentes canarios

Existe un lugar poco conocido por los estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL), y por la población canaria en general, que alberga tesoros poco frecuentados. Aunque no son joyas ni dinero, lo que esconde la Biblioteca General y de Humanidades de la ULL posee una riqueza cultural más valiosa que el propio peso del oro. Y es que al final de los pasillos, repletos de estanterías, mesas y sillas – y aun con escasez de estudiantes porque apenas acaba de comenzar el curso–, hay puertas dobles con acabados de madera que ocultan libros, archivos, dibujos y fotografías de gran valor histórico y cultural.

Los fondos especiales de la ULL custodian colecciones que, por sus características particulares, constituyen un patrimonio bibliográfico y documental único. Estos lotes se distribuyen en cinco fondos distintos: el Fondo Antiguo, el Fondo de Canarias, la Cartoteca y mediateca, los Archivos personales y de entidad y el Archivo de la Transición Democrática en Canarias.

Conservación de los fondos

Las salas con obras más preciadas y de mayor antigüedad precisan de unas condiciones distintas a los libros de la actualidad. Es el caso del Fondo Antiguo o el Fondo de Canarias, que por la cantidad de piezas valiosas que alberga, es necesario establecer unas pautas que favorezcan la conservación de las mismas. Primero, es importante regular la temperatura y la humedad para que no se dañen los documentos con mayor edad. Por este motivo, las salas que almacenan este tipo de piezas tienen aire acondicionado, para mantener la temperatura justa y que perduren en el tiempo.

Por otro lado, la luz también es un factor a tener en cuenta y se regula con el mismo fin. Solo se mantiene encendida cuando hay visitas dentro de las salas y los ventanales que rodean las habitaciones están protegidos con vinilos anti rayos uva, para evitar la sobreexposición solar. El acceso a las salas también está restringido. No puede acceder cualquiera y es necesario notificar la cita con preaviso. Lo habitual es que los estudiantes acudan a través de visitas guiadas. Aunque los que más consultan las obras suelen ser los investigadores e historiadores.

El Poema de Viana

Cada fondo almacena piezas relativas a su temática, desde manuscritos del siglo XV –propios del Fondo Antiguo– hasta las obras más contemporáneas con contenidos sobre las Islas – que se ubican en el Fondo de Canarias. Aunque una obra no tiene por qué ser exclusiva de un único fondo. Por ejemplo, hay obras que por su origen pertenecen al Fondo Antiguo, pero por su contenido se fusionan con el Fondo de Canarias. Es el caso de El Poema de Viana, la primera obra literaria canaria.

«Es el único ejemplar que se conserva completo en España. En Coimbra (Portugal) hay otro, pero en mal estado», revela Rosa Alfonso, responsable del Fondo de Canarias. «Tiene una historia curiosa este libro porque fue sustraído de nuestras instalaciones, pero a principios de 1994 fue devuelto a través de un testamento secreto», relata. El libro recoge la historia de la familia Guerra, conquistadores de Tenerife. Con el ánimo de limpiar su apellido, ante la versión del dominico fray Alonso de Espinosa, que cuestionaba el origen genealógico y los derechos de la familia, los Guerra encargaron a Antonio de Viana la escritura de la obra para restablecer la verdad.

El Libro de Horas

Aunque la obra más valiosa es, sin duda, El Libro de Horas. «Es la pieza más preciada porque, además de su composición, data de finales del siglo XV y principios del siglo XVI», cuenta Liti García, jefa de sección de Fondos Especiales y Digitalización. Se trata de un manuscrito considerado una joya del arte en Canarias, tanto por ser ejemplo del arte de la ilustración a finales del siglo XV como por convertirse en una pieza excepcional del mundo gótico en las Islas. «Las letras capitales y las ilustraciones hechas a mano reflejan una calidad extraordinaria y el valor en sí mismo de la pieza», añade García.

El libro solo puede sacarse una vez cada tres años, como recomendación de los conservadores, para evitar que termine en mal estado por su fragilidad. La obra original descansa, junto a otras de similar valor, en un espacio diferente a las salas visitables. «Como son más delicadas, solo son visibles en las exposiciones», apunta Alfonso.

Otras opciones

Sin embargo, es posible consultar su contenido gracias a una reproducción de la biblioteca –una copia del ejemplar, pero con distintas dimensiones–. «Estamos a la espera de conseguir presupuesto para elaborar un facsímil, que es una réplica exacta de la obra original», agrega García.

No es necesario trasladarse hasta estas salas para acceder a la obra. También está la versión digital del libro. Y es que las colecciones, en su mayoría, están digitalizadas y se pueden consultar a través de la plataforma Maresía de la ULL. Cualquiera puede acceder a ella y para poder encontrar la página es necesario visitar antes la web de la biblioteca.

Origen de la biblioteca

El origen de la Biblioteca, y por ende, también de los fondos, se remonta al comienzo de la universidad. «Por aquel entonces, en 1817, lo que hoy es la ULL, antes era la Universidad Literaria de San Fernando. La historia de esta institución y de la biblioteca fue desarrollándose a la par», cuenta Alfonso.

El primer gran lote de libros que constituyó el origen de la biblioteca provino de la donación del Obispo Tavira y Almazán. «Él fue uno de los grandes impulsores de la universidad, ya que la donación se produjo previamente, incluso, de que la institución estuviera aprobada en sí», relata Alfonso. Y es que desde el primer momento hubo interés por que la universidad tuviera un fondo rico, sobre todo compuesto por bibliografía canaria.

Mayor aportación

La mayor aportación proviene de la desamortización de Mendizabal, un conjunto de decretos que ordenaban la expropiación y retirada de los bienes de las iglesias. Todos esos bienes iban a para a las bibliotecas provinciales. «Aquellas regiones que no tenían una, como es el caso de Canarias, los libros iban a parar a las bibliotecas universitarias», explica. Así, es como adquirió la denominación de Provincial.

«La universidad se sometió a periodos de cierre en varias ocasiones –por motivos políticos–, y consigo también cerraba la biblioteca», señala García. Esa inestabilidad dificulta, a día de hoy, establecer una trayectoria lineal del proceso de construcción de la biblioteca. Al desaparecer más tarde la Universidad de San Fernando y crearse el Instituto de Canarias, pasó a denominarse Biblioteca Provincial y del Instituto de Canarias.

A partir de 1927 se restablece definitivamente el distrito universitario y desde entonces, no ha habido cierre. «Se comenzó a consolidar lo que fue la institución y la biblioteca experimentó el mismo proceso», puntualiza Alfonso. En 1992 se inaugura la Biblioteca General y de Humanidades en el Campus de Guajara.

Donaciones

En lo que se refiere a su manera de adquirir las obras, hay casos concretos en los que la biblioteca compra obras de alto valor. Aun así, la mayor parte de las adquisiciones provienen de donaciones. El proceso es sencillo. Lo primero es rellenar un formulario de la página web de la biblioteca introduciendo los datos personales, la forma de contacto y el lote a donar. Luego, una comisión de trabajo valora la oferta y decide si aceptar la totalidad del lote, una sola parte o denegar la donación.

«Por desgracia, no podemos aceptar todo tipo de donaciones porque el espacio de almacenaje cuesta dinero y cada vez es más escaso», explica García. Por este motivo, la comisión realiza un control exhaustivo de cada propuesta. «Depende de muchos factores como el valor de la colección o sí los libros ya están disponibles en los fondos», recuerda. Aunque asegura que en ningún caso se desperdicia un «tesoro».

Distribución

Cuando los libros aterrizan en alguno de los fondos, no se organizan por sus temáticas. «A diferencia de las colecciones relacionadas con la actividad docente e investigadora de la Universidad, las obras de los fondos se almacenan por orden de llegada», aclara Alfonso. Pues resulta complejo apilar las piezas por temáticas y dejar los huecos para futuras adquisiciones. «Por ese motivo, antes de buscarlo en las estanterías es necesario acudir a nuestro registro digital, para localizarlo según el número adjudicado», añade.

«La última donación que hemos recibido es la biblioteca completa y el archivo personal del poeta y ensayista Andrés Sánchez Robaina», cuenta Alfonso. De hecho, la semana del 22 de septiembre se inaugurará una exposición en la planta cero de la Biblioteca General y de Humanidades de la ULL que permitirá, a quienes estén interesados, conocer el legado de este autor canario. Una muestra que, además de homenajear a su protagonista –fallecido en marzo de este año– servirá para rescatar la riqueza de los fondos de la biblioteca y abrir, un poco más, las puertas de la cultura.