Los niños recibirán formación sobre erupciones y terremotos

¿Qué hay que hacer cuándo un terremoto sorprende a los menores en mitad de clase? ¿Y si comienza a llover muy fuerte y el agua sube de nivel? ¿Hay que irse a casa si el termómetro no deja de ascender y el calor empieza a ser agobiante? Dentro de poco, los niños canarios sabrán responder a la perfección a todas estas preguntas, ya que este curso escolar arranca el Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil en los centros educativos no universitarios de toda España. En Canarias, estos estudios llegarán a más de 196.000 estudiantes, desde Infantil hasta Formación Profesional básica, con diferentes programaciones dependiendo del nivel educativo.

En concreto, esta iniciativa está incluida en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática impulsado por el Gobierno de España, por lo que la formación llegará a los más de ocho millones de alumnos no universitarios que iniciaron el curso escolar 2025/2026 la pasada semana en todo el territorio nacional. Después de las grandes catástrofes naturales que han afectado a diferentes puntos de España en los últimos tiempos, desde la erupción volcánica de La Palma, a la dana de Valencia y los recientes incendios en la Península, se ha hecho más necesaria que nunca la promoción de una cultura cívica de la prevención y reacción ante emergencias climáticas y catástrofes naturales.

En Canarias, esta formación se realizará durante el presente curso y se está coordinando con las restantes comunidades autónomas para que se desarrolle de manera similar en todos los territorios y en las mismas fechas. No obstante, la Consejería de Educación ya cuenta con los materiales necesarios para impartir los contenidos que, en Infantil y en Primaria, se desarrollarán durante dos horas para cada grupo de alumnos y que en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se alargará durante cuatro horas. En toda España, este plan se extenderá a 25.000 centros educativos y contará con contenidos pioneros e innovadores, elaborados por especialistas de protección civil y del Ministerio de Educación para preparar a los niños y jóvenes para responder lo mejor posible a situaciones de emergencia climática. Se prevé dar información sobre los sistemas de alerta y sistemas de emergencias, se hablará sobre la prevención en las grandes concentraciones humanas; se darán consejos sobre apoyo emocional; y se tratará de fomentar las habilidades y las respuestas efectivas ante las emergencias.

La realidad canaria

Más allá de esta formación específica que ahora llega a las aulas, muchos centros ya cuentan con estudios que permiten que el alumnado pueda reaccionar ante situaciones de riesgo. Además, en el curso pasado, 765 alumnos de Canarias recibieron formación en emergencias en el marco el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.

En el caso del IES San Benito, en Tenerife, a final del curso pasado comenzaron a trabajar en simulacros de atención telemática ante diferentes riesgos, al igual que muchos otros centros de Canarias. El director Albano de Alonso Paz explica que «nos prepararnos para el escenario digital y así poder hacer frente a cualquier emergencia que lleve al alumnado a quedarse en casa». En cuanto a la formación específica planteada para este año, afirma que es necesario que cada centro cuente con la autonomía suficiente para poder adaptar sus currículos «a la vida real y a situaciones competenciales». En este sentido, hace unos años este centro con unos 500 alumnos formó a los jóvenes en técnicas de reanimación cardiopulmonar porque «son cuestiones básicas y vitales». «Nos parece fundamental este tipo de educación», celebra el docente quien llama, precisamente, a que ningún alumno se quede fuera de esta iniciativa.

Antonia María Pérez es la directora del CIFP Santa María de Guía, en Gran Canaria, habla de la necesidad de contar con este tipo de formación para que la población no corra riesgos innecesarios, más allá de las catástrofes naturales que pueden suceder y que escapan a la mano humana. «Es imprescindible incluir esta información en la Educación Obligatoria e ir más allá y llevarla a toda la población, a las empresas y a todos los sectores», reflexiona la docente, quien añade que el alumnado puede servir, precisamente, de transmisor de esta información, entre la comunidad educativa y la sociedad en general.

Se incluyen además riesgos tecnológicos como accidentes industriales

Curiosamente, este centro imparte, además, el ciclo en Emergencia Sanitaria que está dirigido a formar profesionales que atienden a las personas en los en los incidentes. Así, más allá de la formación que reciban los alumnos, la directora habla de la necesidad de enseñar al profesorado que imparta esta novedosa formación y, en este caso, los expertos de FP pueden jugar un papel determinante.