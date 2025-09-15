Geoffrey Hinton, Premio Nobel de FÍsica, pronostica un mal futuro para los trabajadores por culta de la Inteligencia Artificial: "Generará un desempleo maviso"

La Inteligencia Artificial es una herramienta que había llegado para salvarnos, sin embargo, muchos expertos predicen que esto puede afectar negativamente al futuro de los trabajadores. Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física, ha hecho referencia a esto en el artículo Computer scientist Geoffrey Hinton: ‘AI will make a few people much richer and most people poorer’, publicado en Financial Times. El economista español Santiago Niño Becerra ha destacado estas declaraciones y las ha compartido con sus seguidores.

La IA destruirá algunos trabajos, pero creará otros

Un informe de Randstad estima que aproximadamente el 44 % de los empleos sufrirá "cambios significativos" debido a la IA, lo que podría poner en riesgo cerca de 2 millones de puestos de trabajo.

Los sectores más vulnerables a la automatización incluyen comercio, hostelería y tareas administrativas. Por otro lado, hay una creciente demanda de profesionales con habilidades en inteligencia artificial y manejo de datos. Según el informe de Indesia, en 2024 se prevé que unas 4.000 vacantes relacionadas con datos e IA no se puedan cubrir debido a la falta de personal debidamente capacitado.

Pablo Prompt

Este desajuste entre la oferta laboral y la formación de los trabajadores sugiere que, aunque algunos empleos puedan desaparecer, pero también surgirán nuevas oportunidades para aquellos que logren adaptarse.

Geoffrey Hinton alerta: la IA podría enriquecer mucho a unos pocos y empobrecer a la mayoría

El premio Nobel de Física de 2024, Geoffrey Hinton, es conocido como uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Este experto ha lanzado una advertencia que ha generado preocupación. Según Hinton, los avances de la IA no afectarán a todos de igual manera, sino que beneficiarán desproporcionadamente a quienes ya tienen recursos, mientras que el resto podría enfrentarse a un desempleo masivo y una creciente desigualdad.

Geoffrey Hinton, piensa que estas herramientas no ayudarán a los trabajadores, porque "lo que realmente va a pasar es que los ricos van a usar la IA para reemplazar a los trabajadores". Esta alarma es preocupante, porque si continúa la tendencia, "generará un desempleo masivo y un aumento enorme en las ganancias".

Todo ello conducirá a que "algunas personas sean mucho más ricas y la mayoría más pobre". Sin embargo, Hinton dejaba clara una cosa: "Eso no es culpa de la IA, es culpa del capitalismo". El físico se refería así a que el problema no radica en la tecnología, sino en cómo se aplica.

Según Hinton, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar nuestras vidas de manera positiva, pero si no se gestiona adecuadamente, podría acrecentar las desigualdades existentes y concentrar aún más la riqueza en manos de unos pocos.

¿Qué tipo de trabajadores serán los más afectados?

Los expertos coinciden en que quienes son los trabajadores que más riesgo tienen:

Trabajadores de tareas rutinarias, repetitivas o codificables, que pueden ser 'enseñadas' a una IA con facilidad.

Personal de oficinas, atención al cliente, transporte, manufactura, etc.

Personas con baja cualificación o con dificultades para reciclarse en nuevas áreas tecnológicas.

Por otro lado, quienes tienen habilidades creativas, capacidad de gestión de personas, pensamiento crítico o trabajo en campos altamente especializados tienen más posibilidades de adaptarse mejor al cambio, al menos a corto plazo.