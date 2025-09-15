Canarias se prepara para un martes de calor con temperaturas que rozarán los 34 ºC en el interior

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este martes, 15 de septiembre, las temperaturas máximas en el interior de Canarias podrán alcanzar los 34 ºC, especialmente en medianías y vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve.

El episodio de calor vendrá acompañado de calima en altura y de vientos moderados del nordeste, que en algunos puntos se intensificarán con rachas muy fuertes, sobre todo en áreas montañosas y en las vertientes más expuestas.

En el mar, se espera noreste fuerza 5 o 6, localmente 7, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noreste de entre 1 y 2 metros.

Isla por isla: el tiempo para este martes

Tenerife

Predominará el tiempo poco nuboso, con intervalos en el nordeste y presencia de nubes medias y altas durante el día. La calima afectará a medianías y cumbres. En las vertientes sur, sureste y oeste, así como en medianías del norte, se podrán alcanzar los 34 ºC. El viento soplará del nordeste, con rachas muy fuertes en la vertiente sureste y en zonas del área metropolitana.

Santa Cruz de Tenerife: mín. 23 ºC / máx. 32 ºC

La Gomera

Cielos poco nubosos, con algunas nubes altas por la mañana y calima en altura. En medianías del sur y oeste, las máximas podrán llegar a los 34 ºC. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en cumbres y vertientes norte y este, con rachas muy intensas de madrugada.

San Sebastián de La Gomera: mín. 24 ºC / máx. 32 ºC

La Palma

Ambiente poco nuboso, con nubes en el norte y este y presencia de calima ligera en altura. En medianías de la vertiente oeste, se esperan 34 ºC. El viento soplará del nordeste, con intervalos fuertes en El Paso y otras zonas expuestas.

Santa Cruz de La Palma: mín. 23 ºC / máx. 30 ºC

El Hierro

Cielos poco nubosos, con nubes altas en la primera mitad del día y calima en altura. En medianías del sur y suroeste se podrán alcanzar los 34 ºC. El viento del nordeste soplará con intervalos fuertes en zonas altas y en vertientes expuestas, con probables rachas muy fuertes de madrugada.

Valverde: mín. 22 ºC / máx. 28 ºC

Lanzarote

Cielos despejados en general, con intervalos nubosos en el norte al final del día. Se prevé calima más intensa en la segunda mitad de la jornada. Las máximas oscilarán entre 30 y 32 ºC, sobre todo en el sur de la isla. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el interior de la mitad sur.

Arrecife: mín. 22 ºC / máx. 32 ºC

Fuerteventura

Predominarán los cielos poco nubosos, aunque no se descarta nubosidad alta al final. Habrá calima en altura y temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. En el interior sur se podrían alcanzar los 34 ºC. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en la península de Jandía.

Puerto del Rosario: mín. 22 ºC / máx. 28 ºC

Gran Canaria

Se espera un día despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. La calima afectará a medianías y cumbres desde la tarde. Las máximas alcanzarán los 36 ºC en el interior, especialmente en la cuenca de Tejeda, y los 34 ºC en medianías del norte. En el sur y oeste, las mínimas podrían no bajar de 25 ºC.

Las Palmas de Gran Canaria: mín. 23 ºC / máx. 28 ºC