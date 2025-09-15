Canarias despide el verano con calima y temperaturas de hasta 37 grados

Canarias se despide del verano por todo lo alto, con temperaturas máximas de hasta 37 grados y calima. Y es que aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanzó esta mañana un primer aviso por valores excesivamente altos en Gran Canaria, ya el mapa de mañana aparece completamente tintado amarillo –color asociado al primer nivel de aviso–y la situación se expande a todas las Islas. Con solo una excepción, la zona noreste de La Palma.

La calima, por su parte, sí que ha hecho acto de presencia en las islas occidentales desde hoy, y no solo en Gran Canaria. Además, Lanzarote y Fuerteventura, las únicas que se habían librado del episodio de polvo en suspensión, se incorporarán mañana al resto. Y aunque en un principio está previsto que solo afecte a las medianías orientadas al sur y sus cumbres, la Aemet advierte de que es bastante probable que termine llegando también a las zonas más bajas. Localmente, las concentraciones de polvo en litorales podrán superar hasta los 200 microgramos por metro cúbico.

Anticiclón

David Suárez, delegado territorial de la Aemet en Canarias, achaca estas anomalías, impropias del periodo actual, a la retirada de un anticiclón de las Islas y la Península en general. «Está migrando hacia el suroeste de Europa y esto provoca que Canarias pase a estar bajo los efectos de la masa de aire continental africana», explica. Esta se caracteriza por ser más cálida que la masa de aire polar y marítima habitual.

En este sentido, lo más llamativo para Suárez es esa subida de temperaturas que se produce con el cambio de aire, acompañada de calima. «Las máximas superarán los 34 grados y en algunas zonas puntuales de Gran Canaria llegarán, incluso, a los 37 grados», añade. Frente al pronóstico, Suárez aporta algo de calma a la situación. «Aunque se prevé que el episodio dure hasta finales de la semana, porque se observan descensos de temperaturas a partir del viernes, los modelos señalan que los ascensos predominarán y serán más significativos hasta mañana martes», cuenta. Así, la peor parte de este último episodio de calor terminará el miércoles.

Vientos

Por si fuera poco, la provincia de Santa Cruz de Tenerife enfrenta, además de lo mencionado, el aviso por vientos de hasta 70 kilómetros por hora, que afecta especialmente a la zona de El Paso (La Palma), las zonas altas y vertientes sureste y oeste en La Gomera y El Hierro, y la vertiente sureste en Tenerife. No obstante, Suárez precisa que a partir de las siete de la mañana del martes el aviso dejará de estar vigente.

Por este motivo, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró el estado de prealerta por fenómenos costeros y vientos en todo el Archipiélago. Aunque no es la única alerta lanzada. De hecho, el Archipiélago acumula hasta cinco avisos diferentes en un plazo inferior a dos días. Este departamento también anunció la situación de prealerta por temperaturas máximas y calima en las Islas. Por otro lado, actualizó la alerta por riesgos de incendios forestales en El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife –que desde principio de verano se encontraban en prealerta–. Y además añadió a Gran Canaria en cotas superiores a los 400 metros de altitud.

Medidas del Cabildo

Además, el Cabildo de Tenerife también pondrá en marcha, mañana martes, las medidas de primer grado para la prevención de incendios forestales, que incluyen la prohibición de hacer fuego en áreas recreativas y exteriores, así como el uso de material pirotécnico. Pese a estar permitido el tránsito por pistas y senderos forestales, la corporación insular desaconseja hacerlo y llama a extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda provocar incendios.

Ante los avisos de la Aemet, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) también activó esta mañana diferentes avisos de riesgo para la salud en varias zonas de Canarias. Mientras que Gran Canaria y La Palma se encuentran en el nivel amarillo (riesgo bajo), Tenerife es la única que está en color naranja (riesgo medio).

Recomendaciones sanitarias

Desde Sanidad explican que este aumento de las temperaturas puede elevar el riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud, especialmente en población sensible y vulnerable. Dentro de este grupo entrarían las mujeres gestantes, menores de cuatro años y adultos mayores de 65 años. Además de personas con enfermedades y aquellas expuestas al aire libre.

Entre los síntomas que pueden experimentar están: sed intensa, mal estado general, debilidad, calambres y dolores de cabeza, entre otros. Por este motivo, Sanidad recomienda evitar la deshidratación, ingerir comidas ligeras, protegerse del sol, limitar la presencia en exteriores y llamar al 112 en caso de emergencia.