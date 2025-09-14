Calima, calor sofocante y fuertes vientos: así estará el tiempo este lunes en Canarias

Cóctel meteorológico para este lunes, 15 de septiembre, en Canarias, con temperaturas que llegarán a los 34º C en el interior de Gran Canaria. También se espera calima en altura, que afectará al archipiélago durante la tarde y se registrarán vientos fuertes del nordeste, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, la isla de Gran Canaria estará, desde las 10:00 horas del lunes, en alerta por riesgo de incendios.

En el mar habrá noreste 6 o 7 en costas sureste y noroeste, 4 o 5 en el resto. Fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 2 metros y en costa oeste variable 2 a 4 y marejadilla.

Previsión del tiempo por islas para este lunes:

Intervalos nubosos en el norte, que tiende a poco nuboso durante el día. En el nordeste, nuboso por debajo de los 600 - 800 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con presencia de nubes altas durante la primera mitad del día. Calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en medianías de la vertiente sur. No se descarta que localmente se puedan alcanzar los 32 °C en zonas de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y vertiente sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en la vertiente sureste. En cumbres viento moderado del sudeste. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 31

LA GOMERA

Poco nuboso en general, salvo en el norte, por debajo de los 700 metros, donde se esperan intervalos nubosos durante la madrugada y últimas horas del día. Presencia de nubes altas durante la primera mitad del día. Probable calima ligera en altura al final del día. Temperaturas con pocos cambios. No se descarta que se alcancen los 30 - 32 ºC en medianías del sur y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes noroeste y este, donde son probables rachas muy fuertes. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 24 29

LA PALMA

Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 800 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 30 °C en medianías y zonas bajas de la vertiente oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, así como en la zona de El Paso, donde son probables rachas muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 23 27

EL HIERRO

En el norte, intervalos por debajo de los 600 - 800 metros que tienden a poco nuboso por el día. En el resto de zonas, poco nuboso. Probable calima ligera en altura al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 30 ºC en medianías de la vertiente suroeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste, en la vertiente sureste y zonas altas, donde son probables rachas muy fuertes. Brisas en costas al suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 19 25

LANZAROTE

Cielos despejados en general, salvo en el norte donde se esperan intervalos durante la madrugada y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, podrán alcanzarse los 30 - 32 °C en la vertiente sur. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior de la mitad sur donde no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 31

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos o despejados en general. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. En el interior sureste se podrán superar los 32 °C. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la mitad sur de la isla, especialmente en la vertiente sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 28

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte por debajo de los 500 - 700 metros abriéndose algunos claros durante el día. En el resto de zonas, despejado. Calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso en el interior, especialmente en las vertientes sur y oeste. Se podrán alcanzar los 34 °C en el interior de las vertientes oeste, sur y sudeste, así como en la cuenca de Tejeda. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. En medianías y cumbres viento moderado de componente este. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 27