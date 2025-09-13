Cientos de canarios se unen al personal del banco de sangre para exigir una gestión más eficiente de las reservas

Cientos de isleños han mostrado su apoyo a la plantilla del banco de sangre en la manifestación convocada este sábado para exigir una gestión más eficiente del personal y de recursos como las unidades móviles. Desde que el extinto Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) se integrara en enero en el Servicio Canario de Salud (SCS) como Dirección General, los trabajadores han mostrado su descontento con la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional y han ido escalando en las protestas. Según denuncian, en estos nueve meses no solo han cesado a los comités de empresa de ambas provincias, sino que además han perdido más de un cuarto de la plantilla, una situación que ha obligado a los profesionales que aún siguen en este servicio a someterse a jornadas laborales intensas.

Lo que a priori parecía un conflicto laboral ha evolucionado hacia una preocupación social porque las reservas de sangre se encuentran en un nivel crítico para las necesidades de abastecimiento del Archipiélago. De hecho, los sindicatos han alertado que se han suspendido más de 350 colectas, en lo que va de año, un dato que, calculan, podría traducirse en una pérdida de 5.000 bolsas de hemoderivados.

El que fuera presidente del Comité de Empresa, Daniel Quintero, explica que sin personal, apenas pueden organizar recogidas más allá de los puntos fijos en hospitales. "Este año no hemos podido desplazarnos a las islas no capitalinas, por ejemplo, y hay otros centros que muchos días funcionan al 50% porque no damos abasto", añadió.

Recortes de personal

Además, según informaron, en estos meses se ha prescindido de 63 empleados y otros 163 están pendientes del proceso de estabilización. Al respecto, la representante del comité de empresas de la provincia de Las Palmas Laura Rodríguez subrayó que "lo que no puede pasar es que al integrarse en el sistema público se empiece a precarizar el servicio".

La sangre no se puede fabricar, por lo que promover la donación entre la ciudadanía es clave. Si el banco de sangre canario ya era el último en donantes de toda España, tras el proceso de estabilización, los trabajadores alertan de que la situación no ha hecho más que empeorar. El pasado jueves, por ejemplo, solo había 34 bolsas de sangre del grupo 0-, el donante universal. El A- y el B- también se encontraban en niveles críticos, precisando donaciones urgentes.

Represalias sindicales

En esta línea, también criticó que tras las quejas de estos meses se hayan tomado "represalias sindicales", es decir, que hayan cesado los comités de empresas de ambas provincias. "Pese a todas las trabas, aquí seguimos reclamando una mejor dotación de personal para el banco y, sobre todo, una gestión más eficaz, propia de un servicio público", destacó.

A las protestas de este sábado se unieron representantes de otros sindicatos y asociaciones, políticos como Yone Carballo, sanitarios, ciudadanos que pasaban por la zona en ese momento e, incluso, el personal de los establecimientos por donde pasaba la marea roja. Belén Hernández, por ejemplo, es auxiliar de enfermería en el SCS y, aunque pertenezca a otra área, quiso acompañar a la plantilla de Hemodonación para defender una sanidad pública sin recortes. "Si no hay medios para promocionar las donaciones, la sangre no va a llegar a los hospitales ni a la población", sentenció.

Críticas a la consejera y al director general

Durante el recorrido de la manifestación, los asistentes también se acordaron de la consejera Esther Monzón y del director general de Hemodonación, Iván Santiago, con proclamas como: "El banco de sangre no es el chiringuito de Monzón" y "¿Dónde está el director? No lo vemos ni en donación, ni en promoción". Asimismo, los representantes sindicales criticaron que Santiago "no esté ejerciendo el liderazgo que necesita este servicio esencial".

La consejera de Sanidad, por su parte, atribuyó el descenso de las reservas al verano, época en la que las donaciones caen hasta un 20% porque muchos canarios están fuera de su residencia habitual. Durante estos primeros nueve meses de integración, la Administración ha argumentado que no hay suspensión de colectas, sino que en su lugar se ha producido un reajuste para que sea más eficaz.

Los trabajadores esperan que la movilización de este sábado sirva para mejorar el servicio o, al menos, para mantener un encuentro con los representantes políticos del área. De no ser así, advirtieron que volverán a salir a la calle en noviembre.