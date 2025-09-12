Vuelve el calor asfixiante: las temperaturas superarán los 30º este sábado en Canarias

El calor sofocante vuelve a Canarias con temperaturas superiores a los 30ºC. Así lo informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que los cielos poco nubosos predominen este sábado, cuando los termómetros podrán alcanzar entre los 30º y 32º C en el interior de las vertientes sur, sudeste y oeste de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

En el mar habrá noreste 5 o 6 al noroeste y sureste. Marejada o fuerte marejada. Noreste 3 a 5 al noreste y variable 1 a 3 y rizada al suroeste, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este sábado:

TENERIFE

Poco nuboso salvo en zonas bajas del norte donde predominarán los cielos nubosos y con algún intervalo ocasional en el interior de la vertiente sur. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el interior. No se descarta que localmente se puedan alcanzar los 30 °C en zonas de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 29

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en el interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos este y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 24 27

LA PALMA

En zonas bajas de la vertiente norte y este, predominio de cielos nubosos, en el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste así como en la zona de El Paso, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 27

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en zonas bajas del norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y en la vertiente sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en costas al suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 20

LANZAROTE

Poco nuboso en general salvo en el norte, donde estará nuboso durante las horas nocturnas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso, especialmente en el interior de la vertiente sur, donde se podrán alcanzar 30 °C. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el interior durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 29

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general salvo en litorales este y oeste, donde tenderá a nuboso durante la madrugada y últimas horas del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso, especialmente en el interior. En el interior sureste se podrán alcanzar 30 °C. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte al sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 27

GRAN CANARIA

Poco nuboso salvo en zonas bajas del norte donde predominarán los cielos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso salvo en costas que se mantienen sin cambios. Se podrán alcanzar los 30 - 32 °C en el interior de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26