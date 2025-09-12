"Si sacan las listas, no iremos a huelga": los médicos canarios protestan contra el SCS

"El SCS engaña a los médicos", "Sin listas y sin nombramientos, solo queda enfrentamiento", "SCS me deja sin plaza", "El SCS nos tiene que escuchar, nombramientos antes de examinar". Estas y otras consignas son las que se han podido leer esta mañana en las pancartas que sostenían los médicos y enfermeros que se aglutinaban a las puertas del Hospital Doctor Negrín de la capital grancanaria.

El mismo panorama se ha podido observar a la entrada de centros como el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife y en el resto de hospitales de las Islas, también en los centros de salud, tras un llamamiento que busca unir fuerzas para protestar contra la decisión del Servicio Canario de Salud (SCS) de convocar los exámenes para la estabilización del personal con solo 20 días de antelación desde que la Mesa Sectorial de Sanidad dio a conocer la decisión el pasado martes 9 de septiembre.

Así, el primer calendario de pruebas para la fase de concurso de oposición del proceso de estabilización de los contratos temporales en el SCS comenzará el 29 de septiembre y concluirá el cinco de octubre en todo el Archipiélago, afectando a un total de 61 categorías profesionales.

"Para nosotros resulta incoherente que pretendan que todos los médicos concurran al examen sin haber todavía finalizado la fase de méritos, lo que va a ocasionar que todas las personas que se han matriculado a la OPE [Oferta Pública de Empleo] tengan que presentarse al examen", explicó el presidente del Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), Eric Alberto Álvarez Morales.

Listas definitivas

Por ello, la demanda principal que se ha hecho en la convocatoria de esta mañana, no ha estado tan centrada en que cambien la fecha de los exámenes, sino en "que salgan las listas definitivas con los nombramientos", en palabras de Álvarez Morales, "para que las personas tengan la certeza, a pesar de que aún no hayan firmado las plazas, de que ya tienen el nombramiento oficial y no tengan que acudir al examen, que solo vayan aquellos que realmente no superen la fase de méritos y que puedan optar a la siguiente plaza", añadió el presidente del Sindicato Médico Canario.

Incertidumbre

Desde la organización, consideran que convocar a examen a todo el personal inscrito sin haber aclarado previamente quiénes han obtenido plaza por la vía de méritos, es un error que genera incertidumbre y problemas organizativos.

Esta situación obliga a los aspirantes a presentarse a las pruebas sin saber si realmente les corresponde hacerlo, lo que se traduce en un doble esfuerzo, tanto para los profesionales como para los propios servicios de salud, que deben reorganizar consultas, quirófanos y guardias para permitir la asistencia de sus trabajadores a los exámenes. Pruebas que, además, se han convocado entre semana y no durante el fin de semana, como se había sopesado en un primer momento.

"Los pacientes también se van a ver afectados por todo el reajuste que hay que hacer, inevitablemente, de quirófanos o de consultas, porque los exámenes van a ser entre semana y hay servicios que tendrán que hacer esas modificaciones", declaró el presidente del sindicato.

La huelga

Además de la convocatoria de hoy, el CESM Canarias lanzó un preaviso de huelga para el día 22 de septiembre, en un intento de garantizar los derechos de los facultativos. "La huelga siempre es un acto final y realmente lo que pretendemos con estas concentraciones, que no afectan mucho el devenir de la cuestión asistencial, es que el SCS escuche a los profesionales", manifestó Álvarez Morales.

"Faltando aproximadamente 15 días y teniendo en cuenta que ya la solicitud de plaza se hizo hace unos dos meses a través de un programa informático, que simplemente tiene que organizar según la petición o los baremos que se le han metido, no vemos la complejidad de sacar esas listas antes de la convocatoria de los exámenes. Si sacan las listas, no iremos a huelga", sentenció Álvarez Morales.

Este conflicto se enmarca en el proceso extraordinario de estabilización del personal sanitario en Canarias, derivado de la Ley estatal 20/2021, que obliga a las administraciones públicas a reducir la temporalidad de sus plantillas por debajo del 8%. En el caso del SCS, este procedimiento supone la convocatoria de miles de plazas a través de concurso de méritos y oposición, tras más de una década sin oposiciones amplias en la mayoría de categorías.

"En los últimos años, el SCS se ha dado prisa, también presionado por el Ministerio con la normativa 20/21, pero ha sido insuficiente y ahora vemos que intentan correr. Nosotros no estamos en contra de que se agilice todo, pero hay que notificar con tiempo a los profesionales de cuándo va a ser la fecha de examen", completó el presidente del CESM Canarias.

Mientras en otras comunidades autónomas estos procesos ya están resueltos o en fases avanzadas, en Canarias persisten los retrasos, lo que ha generado malestar entre los profesionales y ha situado a la sanidad de las Islas como una de las últimas en regularizar la situación de su personal. El desenlace de esta confrontación dependerá de si el SCS publica o no las listas definitivas antes del inicio de los exámenes, una decisión que marcará el desarrollo de esta situación en todo el Archipiélago durante los próximos días.