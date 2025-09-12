Todo lo que debes saber sobre la nueva ley antitabaco: cuándo entra en vigor, multas y restricciones

El pasado martes 9 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto del Ministerio de Sanidad de la ley antitabaco que modifica la ley 28/2005. El objetivo del Estado es proteger en mayor medida la salud de la población y busca adaptar la normativa a los nuevos hábitos de consumo y a la evolución del mercado del tabaco y productos relacionados. Esta reforma se recoge dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el tabaco se lleva la vida de más de siete millones de personas al año, de las cuales casi 2 millones no fuman pero están expuestas a humo ajeno. En España muren 140 personas al día por el tabaco, y entre 50.000 y 60.000 al año.

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley?

Lo cierto es que la aprobación del anteproyecto de ley no significa que vaya a entrar en vigor de manera inmediata, sino que aún habrá que esperar un largo periodo para dejar de ver fumadores en espacios al aire libre como campus universitarios, terrazas, conciertos o festivales.

Una vez aprobado el anteproyecto, las comunidades autónomas, asociaciones o sectores implicados podrán presentar alegaciones para modificar la propuesta. Cuando finalice este periodo el Ministerio dirigido por Mónica García debatirá si se incorporan algunas de estas propuestas o no.

Tras tomar una decisión, el texto volverá a pasar por el Consejo de Ministros para obtener de nuevo su aprobación. El anteproyecto de ley deberá recibir el respaldo suficiente tanto en el Congreso como en el Senado para su entrada en vigor.

Todo esto quiere decir que todavía faltan algunos meses para que la nueva ley antitabaco salga adelante y los fumadores vean restringidas las zonas en las que pueden encender un cigarro u otros productos con nicotina.

Graves sanciones si se incumple

Si, una vez que la ley esté en vigor, alguien decide incumplirla, tendrá que atenerse a las consecuencias. Las sanciones económicas por infringir esta nueva normativa pueden alcanzar serán elevadas. Esto no solo afecta a los mayores de edad; en el caso de los menores, serán sus padres quienes deban responder en su nombre como tutores legales. En estos casos, las multas oscilan entre los 100 y los 600 euros.

Los fabricantes de tabaco dispondrán de un margen de tiempo para acabar con las existencias de productos actuales y adaptarse a la nueva normativa. Además, como hasta ahora, los estanqueros se exponen a una multa de hasta 10.000 euros si venden tabaco a menores de edad, ya que esto se considera una infracción grave.

Críticas de los hosteleros

‘Protección reforzada’ es el nombre que recibe el perímetro de 15 metros que deberán respetar los fumadores cuando se encuentren cerca de museos, colegios, hospitales, parques infantiles, entre otros espacios sensibles.

Sin embargo, la zona al aire libre cuya prohibición de fumar ha generado más controversia son las terrazas de los bares. Desde el sector hostelero califican esta medida como “desproporcionada” y advierten que podría tener un impacto negativo en su actividad económica.

La Confederación Empresarial de Hostelería de España ha expresado su rechazo al anteproyecto, al que considera "desproporcionado". También argumenta que en las terrazas ya existe una convivencia equilibrada entre fumadores y no fumadores.