Un laboratorio único en Canarias ofrece servicios externos de análisis de microplásticos en aguas

La Universidad de La Laguna (ULL) estrena un laboratorio único en Canarias en el análisis de microplásticos en aguas a terceros. Una iniciativa dirigida por el catedrático de Química Analítica de la ULL, Javier Hernández. «Se trata de un laboratorio exclusivo en las Islas que ofrece servicios externos de este tipo, y uno de los pocos que hay a nivel nacional», cuenta.

A pesar de que llevan años trabajando en el análisis y detección de microplásticos, concretamente desde 2018, no ha sido hasta ahora cuando Hernández y su equipo –formado por otras cinco personas más– han decidido dar el siguiente paso: constituirse como una nueva Unidad de Transferencia (U2T), denominada como Polymer Analysis and Research (Polar).

Su principal línea de trabajo se centraba en aplicar una aproximación holística, es decir, investigar los microplásticos desde diferentes perspectivas. «Seguiremos investigando y colaborando con otros laboratorios, pero nos vamos a centrar en la oferta de análisis de aguas remunerados», señala. Así, cualquier persona o entidad interesada en realizar consultas o solicitar un presupuesto ajustado a sus necesidades específicas podrá contactar con ellos.

Ventajas

Este hecho responde a la estrategia de la ULL de reforzar la transferencia de conocimiento y optimizar el uso de infraestructuras científicas y tecnológicas. Pues además de la investigación en sí, el laboratorio ofrecerá formación práctica a estudiantes y recién titulados. Por otro lado, este hecho garantiza la continuidad del equipo técnico, que está compuesto principalmente por ambientólogos y biólogos de diferentes especialidades.

Además de la experiencia acumulada, el laboratorio ha ido mejorando sus instalaciones en los últimos años. Por este motivo, han logrado mejorar el rendimiento y controlar aún más la contaminación que puede darse a la hora de analizar las muestras. «Hay quienes califican nuestros recursos de envidiables, por la capacidad de control que otorgan», confiesa Hernández.

Perjudicial para la salud

Aunque estos no son los únicos motivos que han impulsado al equipo de Hernández a constituirse como una unidad de transferencia. La legislación también ha marcado un punto de inflexión para tomar la decisión. «La sociedad es cada vez más consciente de los efectos negativos que pueden tener los microplásticos para la salud y parece que las leyes también están comenzando a moverse poco a poco en ese sentido», relata.

Y es que los microplásticos son diminutas partículas sólidas insolubles en agua, que se han convertido en un problema ambiental de alcance global. Su tamaño, entre 1 micrómetro y 5 milímetros, favorece su entrada en la cadena alimentaria y su resistencia a la degradación los convierte en contaminantes altamente persistentes. De hecho, los últimos estudios publicados al respecto advierten de que pueden ser muchos los efectos negativos que pueden tener sobre la salud humana.

Legislación

Por este motivo, en el ámbito europeo, la legislación sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas ha sido reforzada con la aprobación de una nueva normativa –la Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo–. Esta ley incorpora medidas más estrictas de control y tratamiento, incluyendo requisitos específicos para abordar la presencia de contaminantes emergentes, como los microplásticos. Y además, refuerza la obligación de realizar una evaluación sistemática de la carga contaminante de las aguas residuales en las zonas urbanas densamente pobladas

Por otro lado, la legislación sobre la presencia de microplásticos en aguas, concretamente aquellas destinadas al consumo humano, también ha sido reforzada por la Unión Europea. Pues establece que cuando las aguas superficiales se utilicen para el agua destinada al consumo humano, los Estados miembros deben prestar especial atención a la evaluación de riesgos en relación con los microplásticos y deben desarrollar metodologías analíticas para su determinación.

Objetivo

«La Unión Europea quiere conocer, de aquí a cuatro años, la cantidad de microplásticos que hay en las aguas potables y a raíz de ahí, evaluar con evidencias y datos la magnitud del problema», aclara. Pues hasta ahora, no hay un límite máximo establecido sobre las concentraciones de microplásticos. «La mayoría de los laboratorios del mundo están trabajando ya en esta línea para cumplir con el objetivo marcado», añade.

En Canarias, la incidencia de microplásticos es bastante alta en varios puntos de las islas. «Por ejemplo, en la nieve del Teide hemos observado la presencia de microplásticos con concentraciones de hasta 500 partículas por litro», explica. Aunque la peor parte para el Archipiélago quizás sea la concentración de estas partículas en los sedimentos marinos. «Nos encontramos con que las Islas están por encima de la media nacional, e incluso a nivel internacional», matiza.

La situación parece regularse más si el agua a analizar es la del grifo. «Comparado con otras ciudades de España, Canarias tiene una concentración muy baja. Incluso hay más partículas en el agua embotellada que en la de la llave», apunta. En este sentido, el Archipiélago pertenece a ese grupo de comunidades autónomas con la incidencia más baja a nivel nacional.