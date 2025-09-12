Fundación DISA te ayuda a entender a la Generación Z

Las Escuelas Fundación DISA ya trabajan en un nuevo calendario para el presente curso académico. En esta edición Isa Duque, más conocida como @lapsicowoman, será la encargada de inaugurar las sesiones en Tenerife el sábado 27 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, en el capitalino Círculo de la Amistad XII de Enero.

Esta psicóloga, sexóloga y terapeuta sistémica familiar tiene una amplia formación en género, terapias corporales y herramientas educativas. Desde 2006 combina la práctica clínica con la impartición de formaciones sobre coeducación, educación sexual integral, vínculos amorosos, buen uso de las redes sociales o bienestar emocional.

En 2015 creó el proyecto ciberactivista Psico Woman, un canal que ha sido premiado en varias ocasiones y que le ha permitido estar más cerca de la población joven y generar contenido en formato vídeo para abordar las dudas más habituales.

Ahora llega a Santa Cruz de Tenerife de la mano de Fundación DISA para resolver las dudas de familias y personal docente propiciadas por el salto generacional y con el fin de enseñar cómo acompañar a la Generación Z desde la comprensión y el respeto.

A través de su charla, @lapsicowoman, pretende ayudar al público a pausar el alarmismo que nos rodea cuando miramos al presente y futuro de las nuevas generaciones, así como invitar a los asistentes a actualizarse de forma fácil, tender puentes y disfrutar de esta nueva realidad marcada por los más jóvenes.

Las personas interesadas en esta sesión pueden conseguir su entrada en tomaticket.es. Además, habrá un taller paralelo a la conferencia para menores (+4 años), donde podrán disfrutar de actividades diseñadas especialmente para su edad. Este espacio tiene un aforo limitado y su inscripción será por orden de solicitud en la web de Fundación DISA.