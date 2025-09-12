El conflicto de Gaza resuena en el inicio de curso de la Universidad de La Laguna

Arranca en la Universidad de La Laguna (ULL) un curso académico que "no puede ser normal". Así lo ha asegurado el rector de la institución académica, Francisco García, este viernes 12 de septiembre, durante la ceremonia celebrada en el Paraninfo, y en la que hubo diferentes momentos dedicados a la barbarie y las amenazas globales a las que se enfrenta la sociedad en la actualidad. Fueron varios los momentos de la ceremonia en que los intervientes mostraron su repulsa al genocidio de Gaza y la política ejercida por Donald Trump más allá de las fronteras estadounidenses. De hecho, las escalinatas de acceso al Edificio Central se llenaron de manifestantes sobre las once de la mañana y mostraron su repulsa a los ataques de Israel sobre el pueblo Palestino, minutos antes de que comenzara el acto institucional.

El mismo presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que el orden mundial está "patas arriba" tras la llegada al poder de Donald Trump y lamentó que "nos hemos tenido que enfrentar a los horrores dentro de las fronteras europea". Precisamente, criticó que la Unión Europea (UE) esté sufriendo "una crisis de identidad" y que no sepa "qué decir ni qué hacer". Por lo que reclamó cambios inmediatos en los que la comunidad universitaria seguro que jugará un papel decisivo. Minutos antes de dar por inaugurado el curso 2025/2026 en nombre del Rey, Clavijo llamó a las universidades a "no ser un elemento impasible que se adapta el cambio", sino a erigirse como "un elemento de justicia social". Alertó sobre "la guerra cognitiva que está adoctrinando a la juventud" y animó a los estudiantes a "pensar de manera crítica y buscar la verdad y la rigurosidad".

Amenazas globales

Por su parte, el rector lagunero inició su intervención en clave pesimista, enumerando las amenazas de la crisis económica, la cercanía de los conflictos bélicos, la carestía de la vida y sus cuotas de desigualdad y los imparables avances tecnológicos y los desafíos que supone. Coincidió con el presidente del Gobierno canario al hablar de esas acciones que en la actualidad promueven el miedo y la estupidez entre la sociedad, lo que permite que surjan "líderes peligrosos y movimientos sociales irracionales". En medio de esa situación, habló también de la política puesta en marcha por Trump, con la que ha tratado de erosionar las principales instituciones promotoras y defensoras de la verdad, como las universidades, los centros de investigación, las bibliotecas, los museos o los medios de comunicación.

Ante la necesidad de promover los centros de conocimiento libres e independientes y con los suficientes recursos, Francisco García anunció la puesta en marcha, para este curso académico, de siete nuevos dobles grados y un doble máster en la Universidad de La Laguna, así como la creación de titulaciones más flexibles y adaptadas al entorno actual. A lo largo de los próximos meses, además, diseñará nuevos grados y títulos abiertos o microgrados. La oferta de microcredenciales será también una herramienta clave para responder a las necesidades del entorno. De hecho, el curso pasado se pusieron en marcha un total de 17, varias de ellas con alcance internacional y en formato virtual, y en breve se celebrará un plan de actuación para llegar a las 2.250 acreditaciones en este curso.

Financiación

Para afrontar todos estos avances, Francisco García recordó que es necesario contar con una financiación adecuada, por lo que lamentó que a día de hoy no se cumpla, "ni de lejos", lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que destina el 1% del PIB regional para las universidades públicas canarias que, sin embargo, en la actuliadad únicamente reciben la mitad de esa cantidad. Por eso, volvió a reclamar un nuevo modelo de finanación, aunque celebró también que este sistema esté cerca de concretarse. En este sentido, Fernando Clavijo, avanzó que "esperamos que en 2026 contemos al fin con ese marco de financiación que con tanta lealtad se ha ido trabajando". "Parece que, en ocasiones, dialogar es un síntoma de debilidad, pero no es así, en realidad es un síntoma de fortaleza", concluyó el presidente autonómico.