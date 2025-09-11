Tenerife viaja a Brasil con la música de Maracatú 4UNO y el grafismo indígena en el MUNA

El Festival MUSA 2025, organizado por el Cabildo de Tenerife, continúa su programación este fin de semana en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) con dos actividades que acercarán al público a la riqueza cultural de Brasil. El programa incluye un concierto del grupo Maracatú 4UNO el viernes 12 de septiembre y un taller de grafismo indígena el sábado 13, ambos de acceso gratuito hasta completar aforo.

Según destacó el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo, José Carlos Acha, estas actividades buscan reforzar el papel del MUNA como espacio de encuentro y diálogo intercultural.

Música afrobrasileña con Maracatú 4UNO

El viernes 12 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, la música afrobrasileña será protagonista con el concierto del grupo Maracatú 4UNO, una formación con casi dos décadas de trayectoria en Canarias.

Fundado en El Sauzal en 2005, el grupo ha consolidado un estilo único que fusiona tradición y modernidad, uniendo cantos, bailes, cuerdas, teclados, percusión y bases electrónicas. Su espectáculo “A Resistência Pesa Uma Tonelada” rinde homenaje a la herencia afrodescendiente en Brasil, la lucha popular y la resiliencia cultural a través de un viaje poético que conecta raíces, naturaleza, carnaval y memoria colectiva.

La banda, integrada por 18 artistas, ha recorrido numerosos festivales y escenarios del archipiélago, consolidándose como una referencia de la música folclórica contemporánea brasileña en Canarias.

Taller de grafismo indígena

El sábado 13 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, el MUNA acogerá el taller “Grafismo indígena”, impartido por la artista Glauce Lima de Oliveira.

El taller permitirá a los asistentes acercarse a un lenguaje visual ancestral de los pueblos originarios de Brasil, donde cada trazo, figura o motivo encierra significados vinculados con la naturaleza, los ciclos vitales y los relatos míticos.

Más allá de su valor estético, el grafismo indígena se emplea como herramienta de comunicación, protección espiritual, afirmación cultural y preparación para rituales. Sus diseños geométricos, realizados con pigmentos naturales como el jenipapo y el urucum, destacan por la precisión rítmica y la riqueza simbólica de sus composiciones.

Un espacio para la diversidad cultural

El consejero José Carlos Acha subrayó que el objetivo del festival es acercar al público a la diversidad cultural de Brasil y consolidar al MUNA como un lugar de encuentro intercultural. “Se trata de un programa gratuito que refuerza nuestro compromiso con la inclusión y la difusión del patrimonio cultural”, señaló.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar el aforo previsto. Los interesados pueden consultar el programa completo del Festival MUSA 2025 en la web oficial de Museos de Tenerife.