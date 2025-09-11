LOUZAO Mercedes-Benz ofrece sus vehículos de dirección en Tenerife

Del 16 al 20 de septiembre, LOUZAO Mercedes-Benz pone a disposición su exclusiva flota de vehículos de dirección, con descuentos de hasta el 25%. Una ocasión única para acceder a modelos premium seminuevos que han estado bajo el uso de gerentes y directivos de la marca, con la garantía de contar con un historial de mantenimiento certificado.

Cada cierto tiempo, Louzao Mercedes-Benz realiza una renovación de los vehículos asignados a sus gerentes y directivos. Estos vehículos, son utilizados durante un periodo limitado, se mantienen en óptimas condiciones gracias al seguimiento y mantenimiento oficial de la marca. Ahora, esa flota se abre al público en una campaña especial que estará disponible únicamente del 16 al 20 de septiembre sujeto a cita.

Durante esos días, los interesados podrán encontrar una amplia variedad de modelos: Clase A, Clase B, GLA, CLA, Clase C, Clase E, GLE, GLC, todos con la calidad y el respaldo característicos de Mercedes-Benz.

Los vehículos provienen directamente de la marca, con mantenimiento oficial y garantía Mercedes-Benz. / LOUZAO Mercedes-Benz

“Renovamos nuestra flota de dirección y eso abre la puerta a que clientes accedan a vehículos seminuevos exclusivos, con unas condiciones únicas. Es la mejor ocasión para estrenar un Mercedes-Benz" Francisco Javier Borja — Director Comercial Grupo LOUZAO Vehículos seminuevos y de ocasión.

La campaña estará activa solo por cinco días, del 16 al 20 de septiembre bajo cita previa en LOUZAO Mercedes- Benz de Tenerife (Los Majuelos, C, de las Mercedes Nº 9). Una oportunidad limitada para estrenar un Mercedes-Benz de dirección y disfrutar de la experiencia de conducir un vehículo premium con condiciones exclusivas. Los interesados pueden concertar una cita en las web louzao.com o en el teléfono 828 681 626.