Continúan las lluvias este viernes en Canarias: predominan en las islas montañosas

Las lluvias parece que no quieren irse de Canarias, aunque el calor tampoco. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes cielos nubosos con posibles lluvias en el norte de la islas más montañosas y poco nubosos en el resto, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el interior y viento del nordeste moderado.

Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 o 5 arreciando a 6, marejada a fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla o mar rizada. Mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros que aumentará temporalmente a 3.

Previsión del tiempo por islas para este viernes:

TENERIFE

En el norte, por debajo de 1200 a 1300 metros, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día, y apertura de algún claro por la tarde. Poco nuboso en el resto de vertientes con algún intervalo ocasional y despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios salvo algún ligero ascenso en zonas altas. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, flojo con predominio de la componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 28

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día, y apertura de claros por la tarde. Poco nuboso en el resto con intervalos matinales. Temperaturas sin cambios o con algún ligero ascenso de las máximas en zonas altas. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sureste y noroeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 24 28

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas / Joaquin Corchero - Europa Press

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de 1300 a 1400 metros, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día, más frecuentes al nordeste y apertura de algún claro por la tarde. Poco nuboso en el oeste con intervalos ocasionales. Temperaturas sin cambios salvo algún ligero ascenso de las máximas en zonas altas. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 27

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día, y apertura de claros por la tarde. Poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios o con algún ligero ascenso de las máximas en zonas altas. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo oeste. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 19 24

LANZAROTE

En el norte y oeste, predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 29

FUERTEVENTURA

Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso o despejado el resto del día. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 27

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 1000 a 1100 metros, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día, y apertura de algún claro por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías del sur, donde localmente se podrán alcanzar los 30 - 32 ºC. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y oeste durante las horas centrales. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 25