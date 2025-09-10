Lluvias y aumento de las temperaturas: así estará el tiempo este jueves en Canarias

Las lluvias seguirán acompañando previsiblemente a Canarias este jueves, 11 de septiembre. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un predominio de cielos nubosos con posibles lluvias en el norte de las islas y poco nubosos en el resto de zonas, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, sobre todo las máximas, y alisio moderado.

Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes noroeste y sureste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 5 o 6, localmente 7, marejada o fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla en las costas del sur y suroeste. Habrá mar de fondo del norte con las de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este jueves:

Predominio de cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías, principalmente del nordeste a primeras y últimas horas. Intervalos nubosos en el oeste y poco nuboso o despejado en el este y en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, pudiendo ser moderado el de las máximas en medianías y en la vertiente este. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento en general flojo del noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 28

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías, principalmente a primeras y últimas horas. Poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, siendo más significativo en medianías del sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y también en cumbres a últimas horas. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 28

Cielos nubosos en Canarias en una imagen de archivo. / @ALICIA_ARMAS

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en medianías, más probables y frecuentes en el noreste. Poco nuboso en el oeste con intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso en medianías altas y cumbres de la vertiente este. Alisio moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, así como en la zona de El Paso, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. Brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 26

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías, serán más probables en el nordeste a primeras y últimas horas. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en medianías orientadas al sur y este. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo oeste, y también en cumbres a últimas horas. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 20

LANZAROTE

En el norte y oeste, predominio de cielos nubosos. En el resto de zonas, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en zonas de interior de la vertiente sur por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 27

FUERTEVENTURA

En el norte y oeste, predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en la vertiente este. Alisio moderado con intervalos de fuerte al sur de Jandía y en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 28

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías, principalmente a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas sin cambios en costas y en ligero ascenso en zonas de interior, pudiendo ser moderado en zonas altas y en la vertiente este. Alisio moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y oeste por la tarde. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 25