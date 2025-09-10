El Gobierno de Canarias refuerza con un millón de euros la alianza con la Universidad de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias desea ayudar a las universidades públicas canarias a hacer frente a los grandes retos del presente y por eso rubricó varios acuerdos a través de los cuales concederá más de un millón de euros para que estas instituciones académicas puedan llevar a cabo diferentes iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la cooperación y fomentar medidas innovadoras en materia de vivienda. De ellos, 518.000 euros se destinarán a la puesta en marcha de una veintena proyectos vinculados a la Agenda 2030.

Además, 400.000 euros irán dirigidos a reforzar la Estrategia Canarias–África, impulsando la cooperación académica, social y económica entre ambos territorios. Por último, el resto de la financiación permitirá avanzar en soluciones innovadoras en materia de vivienda en el ámbito universitario, como los modelos de construcción modular y sostenible.

La ULL

Entre las acciones que permitirá poner en marcha esta financiación destaca la búsqueda de «proyectos innovadores» para hacer frente a la crisis habitacional que afecta a las zonas en las que se sitúan las universidades púbicas del Archipiélago, «a partir de modelos pioneros como la construcción ágil», indicó el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García. Expresó que todas estas medidas giran alrededor de temas «de máximo interés para Canarias» e hizo hincapié en la capacidad que tienen la ULL y la Ulpgc «para aportar soluciones y conocimiento en relación con los grandes retos que tendremos que afrontar en el futuro próximo».

Entre los proyectos que acometerá la Universidad de La Laguna con este millón de euros se encuentran acciones vinculadas con la Agenda Canaria 2030, «en ámbitos tan estratégicos como el análisis de los riesgos y vulnerabilidades de nuestro territorio por efectos del cambio climático», adelantó García. Además, los dos centros llevarán a cabo un proyecto conjunto sobre población, movilidad residencial y migraciones.

Un instante de la reunión en el Parlamento de Canarias. / Agencias

La Ulpgc

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Lluis Serra, ahondó en los proyectos vinculados con la Agenda 2030 y que incluyen una decena de iniciativas. «Reforzamos así nuestro compromiso con la sostenibilidad, la inclusión social y el desarrollo económico del Archipiélago. Desde la economía social, la innovación energética o la agrodiversidad rural, la universidad aporta nuevas soluciones a los retos que afronta Canarias», indicó.

También se desarrollarán acciones en materia de población, movilidad residencial y migraciones, por lo que la Ulpgc «aportará su experiencia investigadora en geografía humana y su capacidad interdisciplinar para analizar, proponer soluciones y acompañar las políticas públicas en un ámbito estratégico para el futuro del Archipiélago. También en la capacitación lingüística y el empoderamiento social y cultural de los inmigrantes acogidos en nuestro territorio».

Cooperación interadministrativa

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó durante la reunión que la colaboración con las universidades «es esencial para dotar de contenido y rigor a las políticas del Gobierno». Así, este trabajo conjunto permitirá trasladar el conocimiento académico a la acción pública y «avanzar con soluciones realistas». Por su parte, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, insistió en que “los grandes retos de nuestro tiempo solo pueden abordarse desde una visión a largo plazo y con el conocimiento especializado que aportan nuestras universidades».

Sin embargo, la colaboración entre el Gobierno canario y las universidades públicas no queda ahí. El encuentro permitió avanzar en los detalles del futuro Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (CIDS) que integrará al Ejecutivo regional, las instituciones académicas, la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canaria de Islas para conectar los objetivos de la Agenda 2030 con la acción territorial. Se constituirá en las próximas semanas.