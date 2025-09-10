El concurso excepcional de méritos en los conservatorios de música de Canarias frena las comisiones de servicio

El concurso excepcional de méritos para el profesorado en los conservatorios de música de Canarias frena las comisiones de servicio que permiten regresar a las Islas a docentes que han obtenido plaza de funcionario en la Península. El pasado curso escolar, Canarias recibió 14 solicitudes, de las que finalmente se pudieron autorizar ocho. Sin embargo, este nuevo curso que arranca en el Archipiélago esta semana se incorporarán nuevos miembros fijos a la plantilla debido al procedimiento de estabilización del personal docente, lo que ha reducido notablemente el número de plazas disponibles y por eso se han podido autorizar tan solo dos comisiones de servicio hasta la fecha para este nuevo curso.

Tras las demandas realizadas por diferentes docentes canarios con plaza en la Península, que criticaban un veto que les impide regresar a las Islas para trabajar, la directora general de Personal de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez, reconoce que "entendemos la demanda" pero recuerda que todos los casos dependen de situaciones personales muy específicas y que, en última instancia, todo depende del número de plazas disponibles que haya en estos centros en Canarias. "He hablado con muchos de los implicados personalmente y puedo ponerme en su lugar, pero también hay que tener en cuenta que son personas que, en un momento determinado, optaron por obtener un puesto como funcionarios de carrera en otras comunidades autónomas", concluye Ramírez, quien también insiste en la responsabilidad que tienen esos otros territorios que, en algunas ocasiones, no han dejado que los docentes salgan de las mismas puesto que han realizado procesos de oposición para poder contar así con estos profesionales, de los que ahora les cuesta desprenderse.

253 profesionales

La plantilla de los conservatorios de música de Canarias está compuesta en la actualidad por 253 profesionales, de los que 33 se encuentran en Conservatorio Superior de Música de Tenerife (ocho de ellos con jornada parcial) y 34 en el de Gran Canaria (ocho a parcial). Además, el Conservatorio Profesional Música de Tenerife cuenta con 97 profesores (once de ellos a parcial) y el de Las Palmas de Gran Canaria, 89 (ocho de ellos a parcial). Para este curso, son seis los catedráticos de la Península que han obtenido destino en Canarias, y 20 profesores de música y artes escénicas.

Se trata de docentes de la Península que, habiendo obtenido plazas en Canarias, han logrado regresar a sus comunidades autónomas en comisión de servicios este curso escolar. Así en el cuerpo de Catedráticos, dos personas no se han incorporado a su trabajo en Canarias y, en el caso del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, cuatro (seis en total ya que también se ha producido una renuncia).

Movilidad nacional

Mónica Ramírez explica que esta es una situación que también se repite en otros cuerpos, como el de profesores de Secundaria, "lo que pasa es que en ese caso estamos hablando de un colectivo de 28.000 personas, y no llama tanto la atención". Así pues, desmiente que los profesores de los conservatorios estén totalmente excluidos de la movilidad nacional, tal y como aseguran algunos docentes canarios con plaza en la Península, y también recuerda que es imposible convocar comisiones de servicio anuales en este cuerpo, ya que todo depende del número de puestos disponibles en cada curso escolar.

Cada año, alrededor del mes de marzo, la Consejería de Educación publica la convocatoria de comisiones de servicio de todo tipo, desde salud a necesidades específicas, cargos docentes y traslados intercomunitarios. En el caso de los conservatorios de música, este proceso se inicia más tarde y se realiza de manera manual puesto que esta labor no está incluida en la aplicación de adjudicación. Las comisiones de servicio se autorizan por un año y han de renovarse cada curso ya que puede variar el número de plazas disponibles, así como las situaciones personas de cada profesional.

Reducir la temporalidad

En cualquier caso, Canarias no convoca desde hace 35 años procesos selectivos para los conservatorios, ya que hace tiempo los profesionales de este sector solicitaron quedar fuera de las convocatorias. Sin embargo, la ley de medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público obliga a las administraciones a convocar procesos de estabilización que, en el ámbito docente, incluyen el concurso excepcional de méritos, que acaba de concluirse, y el de concurso oposición extraordinario, que ya ha sido convocado y está previsto que se ejecute en el año 2026.