Tiempo en Canarias: este miércoles habrá lluvias débiles en las islas montañosas
Las temperaturas seguirán con pocos cambios
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 10 de septiembre, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y posibles lluvias débiles y ocasionales, temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en zonas del interior, y alisios con intervalos de fuerte.
Según la previsión, es probable que haya rachas de viento muy fuertes en vertientes del noroeste y suroeste de las islas de mayor relieve.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordeste de fuerza 4 a 6 y ocasionalmente 7, marejada o fuerte marejada, y viento variable en costas del sur y suroeste con mar rizada. Se espera mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 2 metros.
Previsión del tiempo por islas para este miércoles:
TENERIFE
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en e norte, donde son probables lluvias débiles ocasionales en especial en medianías del noreste, y de poco nubosos en el este. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso, en especial en la vertiente oeste. Alisio con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento en general flojo del noreste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 27
LA GOMERA
Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles ocasionales en medianías. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 27
LA PALMA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles ocasionales en medianías, más probables en el noreste. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso, en especial en la vertiente oeste. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 25
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de los poco nubosos en el sur. No se descartan lluvias débiles en medianías del norte, más probables en el noreste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en el interior. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionalmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 20
LANZAROTE
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en el sureste por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 26
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 25
GRAN CANARIA
Poco nuboso a despejado con nubosidad de retención en el norte, donde son probables lluvias débiles ocasionales en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26
